Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем

На фоне обвинений России в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии не утихают предложения ввести санкции против россиян. На этот раз английские власти хотят отыграться на русских детях, которые обучаются в местных школах и пансионатах.

Автор статьи под названием "Держите грязные деньги из России подальше от наших школ", которую публикует издание The Times, предложила повысить градус противостояния с Россией. Поощряя грядущие санкционные меры разгневанного премьер-министра Британии Терезы Мэй против активов высокопоставленных лиц, которых Лондон заподозрит в связях с Кремлем, журналистка Дженни Расселл призывает не останавливаться на достигнутом и запретить детям из России учиться в престижных британских учебных заведениях.

В статье приводится статистика, которая иллюстрирует, что за последние десять лет количество российских учеников в британских школах увеличилось троекратно и достигло почти 2,5 тысячи человек.

В статье также говорится, что в России действует целая сеть организаций, которые устраивают детей в престижные учебные заведения Великобритании. За свои услуги эти компании берут до 800 тысяч рублей. По мнению журналистки, отпрыски российских олигархов подрывают западные ценности, открыто демонстрируя богатство и власть британским сокурсникам.

Резюмируя свои аргументы, автор предлагает не выдавать образовательные визы детям лиц, которые подозреваются правительством Соединенного Королевства в связях с окружением Владимира Путина, а также имеющим капиталы сомнительного происхождения. Также, по мнению Расселл, практика получения вида на жительство через программы инвестирования в британские облигации должна быть прекращена.

Напомним, что серьезные трудности для россиян, находящихся в Великобритании, могут наступить из-за инцидента с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. До этого сообщалось, что экс-полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй резко отреагировала на резонансное дело, заявив, что британское правительство и королевская семья откажутся от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию. Также предполагается, что британские власти готовят ряд новых санкций против российских граждан.