Британия нахамила России в ООН из-за Скрипаля

Лондон в грубой форме заблокировал в Совбезе ООН предложенный Москвой проект заявления для прессы по делу Скрипаля. В документе содержался призыв ко всем заинтересованным странам сотрудничать в расследовании происшествия в Солсбери.

Британские представители в Совбезе предложили поправки, которые полностью исказили смысл документа. Россия же разрабатывала его с целью сохранить единство в СБ ООН по данному вопросу, сообщил пресс‐секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

По его словам, российская сторона предложила документ 14 марта. Москва призвала к скорейшему расследованию происшествия в Великобритании в соответствии со стандартами Организации по запрещению химического оружия. "Документ был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны (Великобритании. – Прим. ред.)", – сообщил Стржижовский.

Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли поразила российского коллегу глубокими познаниями в химии. Василий Небензя выразил удивление этим фактом и прокомментировал ее заявление о возможной причастности Москвы к делу Скрипаля. Российский постпред подчеркнул, что в последнее время презумпция невиновности подменяется утверждением вины.

Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По информации британской полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.



Раздутый скандал Лондон использовал как предлог для высылки 23 российских дипломатов. Великобритания также приостанавливает все двусторонние контакты и отзывает приглашение Сергею Лаврову посетить британскую столицу.

В свою очередь глава МИД России назвал такие обвинения чушью. Лавров отметил, что Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон отказал ей в этом. Министр подчеркнул: Россия готова сотрудничать с Великобританией при соблюдении необходимых процедур, прописанных в Конвенции о запрещении химического оружия, передает РИА Новости.