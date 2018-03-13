Москва пойдет на дипломатический разрыв с Лондоном

Неподтвержденные обвинения в адрес России и шумиха вокруг отравления Сергея Скрипаля – последняя капля в чаше терпения Москвы. Она может пойти на разрыв дипломатических отношений с Лондоном.

Тереза Мэй обеспокоена тем, как она выглядит в глазах пэров и британских избирателей. Премьер-министр Великобритании, которую обвиняют в излишней мягкости, вынуждена воспользоваться делом Сергея Скрипаля, чтобы укрепить свой пошатнувшийся рейтинг. Именно этим объясняются новые нападки на Россию с ее стороны, считает политолог Георгий Бовт.

Премьера критикуют за мягкотелость на переговорах о выходе Британии из ЕС. И вот подвернулся повод показать, что она решительный руководитель, отстаивающий интересы страны. Взвинченное и должным образом подогретое британское общество просто не поняло бы, займи она вдруг другую позицию по вопросу отравления Скрипаля, уверен эксперт.

Бовт отметил, что Мэй предсказуемо выдержала грозный тон выступления, не выдвинув при этом однозначного обвинения в адрес Москвы. Политик сообщила, что причастность России "очень вероятна", и в любом случае страна несет ответственность, поскольку "позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц".

Политолог привел мнение специалистов, которые подчеркивают: в случае со Скрипалем речь идет о двухкомпонентном отравляющем веществе, части которого сами по себе не запрещены и химическим оружием не являются. Кроме того, Россия отчиталась о полном уничтожении всего имевшегося у нее химоружия 27 сентября 2017 года.

В то же время данные могли утечь из страны с помощью бывших советских ученых. К примеру, живущий в Америке химик Вил Мирзаянов хвастался, что формулу подобного вещества он собирался раскрыть еще в середине 90-х, но американцы якобы запретили, приводит слова Бовта радио Business FM.

Итак, доказательств причастности России к отравлению Скрипаля нет. Тем не менее Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы "оправдаться" до 14 марта – и тогда в Лондоне решат, что делать с русскими. Однако ультиматум – не самый лучший выбор в общении с Москвой, отметил политолог. У России есть моральное право на повышение ставок в этом противостоянии – вплоть до разрыва дипломатических отношений со всеми вытекающими последствиями, считает Бовт.

Напомним, что 4 марта бывшего сотрудника ГРУ, по совместительству агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочь нашли мертвыми возле торгового центра в одном из районов Лондона. По данным полиции, они погибли от воздействия нервно-паралитического вещества.