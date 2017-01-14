Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку

Десятки тысяч человек просят посадить автоледи, не пропустившую скорую к умирающему. Россияне подписывают петицию в Сети с требованием ужесточить наказание для подобных случаев.

Громкая история не оставила равнодушными жителей России, которые активно подписывают петицию, требующую строго наказать водителя Ульяну Лобанову. По одной из версий, именно Лобанова находилась за рулем автомобиля, преградившего дорогумашине скорой в Петропавловске-Камчатском, из-за чего медики не смогли спасти 21-летнего парня.

Автор петиции просит генерального прокурора и главу Следственного комитета взять на личный контроль расследование инцидента и добиться максимальных карательных мер. "Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги (именно такое наказание пока грозит автоледи, что совершенно не соразмерно с последствием данного деяния) прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека", – написал в своей петиции житель Красноярка Никита Ронжин.

Как писали Dni.ru, спешащий на вызов автомобиль скорой помощи не смог разъехаться с легковой машиной в Петропавловске-Камчатском. Один из пассажиров вышел из автомобиля, начал оскорблять фельдшера и угрожать ему. Перепалка продолжалась около 10 минут. Когда врачам всe же удалось заехать во двор и зайти к пациенту, молодой человек уже умер. Сотрудники Следственного комитета по Камчатскому краю начали по данному факту проверку.