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Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку

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Десятки тысяч человек просят посадить автоледи, не пропустившую скорую к умирающему. Россияне подписывают петицию в Сети с требованием ужесточить наказание для подобных случаев.
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Громкая история не оставила равнодушными жителей России, которые активно подписывают петицию, требующую строго наказать водителя Ульяну Лобанову. По одной из версий, именно Лобанова находилась за рулем автомобиля, преградившего дорогумашине скорой в Петропавловске-Камчатском, из-за чего медики не смогли спасти 21-летнего парня. 

Автор петиции просит генерального прокурора и главу Следственного комитета взять на личный контроль расследование инцидента и добиться максимальных карательных мер. "Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги (именно такое наказание пока грозит автоледи, что совершенно не соразмерно с последствием данного деяния) прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира, как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека", – написал в своей петиции житель Красноярка Никита Ронжин.

Как писали Dni.ru, спешащий на вызов автомобиль скорой помощи не смог разъехаться с легковой машиной в Петропавловске-Камчатском. Один из пассажиров вышел из автомобиля, начал оскорблять фельдшера и угрожать ему. Перепалка продолжалась около 10 минут. Когда врачам всe же удалось заехать во двор и зайти к пациенту, молодой человек уже умер. Сотрудники Следственного комитета по Камчатскому краю начали по данному факту проверку.

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