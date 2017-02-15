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15:49
15 февраля 2017
просмотры: 123

В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу

567
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В Москве нескольким улицам и площадям присвоят имена выдающихся военных, дипломатов, врачей и государственных деятелей. Соответствующее решение было принято президиумом столичного правительства.

Проектируемый проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы получит имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. В память о легендарном революционере Фиделе Кастро будет названа площадь на севере столицы на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц, передает сетевое издание m24.ru.

09:07
7 февраля 2017
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На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн

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09:59
6 февраля 2017
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5 февраля 2017
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3 февраля 2017
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