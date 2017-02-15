В Москве в память об убитом после Карлове назвали улицу

В Москве нескольким улицам и площадям присвоят имена выдающихся военных, дипломатов, врачей и государственных деятелей. Соответствующее решение было принято президиумом столичного правительства.

Проектируемый проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы получит имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. В память о легендарном революционере Фиделе Кастро будет названа площадь на севере столицы на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц, передает сетевое издание m24.ru.