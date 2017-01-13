Преградившую дорогу скорой автохамку хотят посадить

В Сети появилась петиция с требованием отправить за решетку Ульяну Лобанову, которая не уступила дорогу машине скорой помощи. Разъяренные откровенным хамством россияне потребовали привлечь горе-водителя к уголовной ответственности.

Поведение автохамки на Камчатке вызвало широкий общественный резонанс. После публикаций в СМИ о том, что женщина может отделаться штрафом в 500 рублей, россияне решили взять дело в свои руки и составили петицию с требованием посадить Лобанову.

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За день документ подписали более 1,5 тысячи человек. "В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями она убила человека", – гласит текст обращения.

"Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе", – уверены авторы петиции. Документ будет направлен в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

В комментариях россияне не стесняются в выражениях. "Не хочу, чтобы мои близкие пострадали от таких же отморозков", – написал Сергей Дудоладов из Новосибирска.

Тем временем силовые структуры выяснили, что Лобанова занимает высокий общественный пост – является членом комиссии одного из избирательных участков Петропавловска-Камчатского с правом решающего голоса. Она была назначена на эту должность в 2015 году.

Представитель избиркома сообщил, что пока не видит причин исключать автохамку. "В случае если она будет осуждена, будет рассматриваться такой вопрос", – цитирует его РИА Новости.

После того как этот случай был предан огласке, Лобанова поспешила удалить свои аккаунты в социальных сетях. Информацию о себе удалил и ее муж.

Напомним, что 12 января в Петропавловске-Камчатском Ульяна Лобанова и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека. При этом спутник автохамки вел себя агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот.