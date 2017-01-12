Помешавшая скорой автохамка отделалась штрафом в 500 рублей

Автоледи, не пропустившей скорую помощь в Петропавловске-Камчатском, которая ехала к умирающему, грозит штраф всего в 500 рублей. По словам медиков, пассажир иномарки угрожал им расправой.

Автохамка, шокирующее поведение которой возмутило и медиков, и представителей правоохранительных органов, и обывателей, за свой поступок отделается всего лишь небольшим штрафом по линии ГИБДД. Она заплатит в госказну 500 рублей.

Основанием для наказания является статья "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". В настоящее время проверку по факту произошедшего, помимо полиции, проводит региональное управление Следственного комитета России, которое примет процессуальное решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого УМВД.

"В среднем за год в полицию поступает около 35-40 вызовов от медиков, в основном это врачи скорой помощи", – отметил сотрудник правоохранительных органов. "Приходят на вызовы и сталкиваются с неадекватным поведением пациентов или их знакомых", – добавил он.

Помимо водителя, в автомобиле находился пассажир, который не просто вел себя по-хамски, но и даже, как уверяют врачи, угрожал им расправой. При этом представитель краевого УМВД отметил, что медики крайне редко обращаются в полицию по поводу нарушения своих прав.

Брат погибшего 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского Григория Ахары Денис, к которому ехала скорая, рассказал, как спасал родственника. "Мы были на кухне, я вдруг услышал, как он задыхается, носом чего-то шмыгает сильно. Он еще звуки какие-то произносил", – цитирует Дениса РЕН ТВ.

Он сообщил, что пытался спасти Григория, делая ему искусственное дыхание. И когда он выбежал во двор поторопить скорую, брат был еще жив. "Вроде бы он еще немножко дышал, когда я выбежал. С братом оставался друг его. Он тоже делал ему искусственное дыхание", – отметил Денис.

Также он сообщил, что скандаливший с медиками пассажир иномарки был нетрезв. "Он так встал перед скорой помощью и не давал ей проход. Я думаю, он был подвыпивший. Из-за этого он так себя и вел. А за рулем была девушка трезвая. Она вышла, чего-то говорила ему", – рассказал молодой человек.

Как писали Dni.ru, инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Женщина – водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека. При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот.

Когда врачи прибыли к пациенту, то были вынуждены констатировать его смерть. Они вызвали полицию, но перед прибытием правоохранителей автомобиль скрылся.