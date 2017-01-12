Автохамы помешали врачам спасти пациента

Возмутительный случай произошел в Петропавловске-Камчатском. Из-за неадекватного поведения автоледи и ее пассажира врачи скорой помощи не успели оказать помощь умирающему пациенту.

По данным следователей, молодому человеку стало плохо, когда он был дома вместе с братом. Тот вызвал бригаду скорой помощи, сообщает Следственный комитет по Камчатскому краю.

На подъезде к дому 21-летнего пациента врачам перегородила дорогу иномарка, за рулем которой находилась женщина. На просьбу освободить проезд она не реагировала. Более того, из машины вышел ее спутник и повел себя неадекватно.

"Пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот", – цитирует РИА Новости представителя местной станции скорой помощи. В Сети появилось видео, опубликованное РЕН ТВ.

Врач решила дойти до дома пешком. Однако водитель скорой, опасаясь дебошира из иномарки, затащил коллегу обратно в салон, передает "Кам24".

В результате конфликтной ситуации медики потеряли десять минут. "Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через три минуты. Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", – рассказал собеседник издания.

Таким образом, автоледи и ее пассажир помешали врачам спасти пациента. По факту его смерти следователи проводят проверку.

Впрочем, все не так однозначно. "Возможно, он умер еще до звонка нам. Можно сказать только, что из-за них снизились шансы молодого человека своевременно получить помощь. Во многих случаях решающее значение имеют минуты и даже секунды", – пояснила представитель станции неотложной помощи Галина Куликова.