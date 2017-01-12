По словам юристов, доказать вину женщины, не пускавшей врачей на вызов, будет сложно
Автохамы помешали врачам спасти пациента
По данным следователей, молодому человеку стало плохо, когда он был дома вместе с братом. Тот вызвал бригаду скорой помощи, сообщает Следственный комитет по Камчатскому краю.
На подъезде к дому 21-летнего пациента врачам перегородила дорогу иномарка, за рулем которой находилась женщина. На просьбу освободить проезд она не реагировала. Более того, из машины вышел ее спутник и повел себя неадекватно.
"Пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот", – цитирует РИА Новости представителя местной станции скорой помощи. В Сети появилось видео, опубликованное РЕН ТВ.
Врач решила дойти до дома пешком. Однако водитель скорой, опасаясь дебошира из иномарки, затащил коллегу обратно в салон, передает "Кам24".
В результате конфликтной ситуации медики потеряли десять минут. "Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через три минуты. Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", – рассказал собеседник издания.
Таким образом, автоледи и ее пассажир помешали врачам спасти пациента. По факту его смерти следователи проводят проверку.
Впрочем, все не так однозначно. "Возможно, он умер еще до звонка нам. Можно сказать только, что из-за них снизились шансы молодого человека своевременно получить помощь. Во многих случаях решающее значение имеют минуты и даже секунды", – пояснила представитель станции неотложной помощи Галина Куликова.
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