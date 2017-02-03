Росгвардия нашла тело пропавшей москвички Меламед

В результате поисковой операции правоохранителям удалось обнаружить тело девушки, похожей на пропавшую 23-летнюю москвичку Наталью Меламед. Личность погибшей устанавливается, сообщает Life.ru.

Напомним, девушка пропала 24 января 2017 года – она ушла из дома и не вернулась. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".