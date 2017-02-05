Сто дней президента Трампа Умер Георгий Тараторкин Муж нашел замену Бони Главная стерва Голливуда Дом-2
Lifestyle

Последние слова Александра Тихановича

Дочь известного артиста дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Закутанную в "штору" Собчак сравнили с торшером

Поклонники были удивлены необычным видом звезды
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Закутанную в "штору" Собчак сравнили с торшером
Последняя любовь Янковского скрывает ребенка
Последние слова Александра Тихановича
Звезда "Улицы разбитых фонарей" обняла брошенного сына
Боня сделала заявление после разрыва с любимым
Галкина забрали в армию
17:56
5 февраля 2017
просмотры: 123

Неизвестный сообщил о бомбе в метро Киева

567
поделиться

В правоохранительные органы Киева поступила информацию о бомбе на станции метро "Крещатик". Полицейские приняли решение закрыть станцию.

Поезда следуют мимо "Крещатика" без остановки. На месте происшествия работают правоохранители. "Был анонимный звонок о минировании. Уже заканчивается проверка", – цитирует УНН советника начальника Киевского метрополитена Наталью Макогон.

14:35
3 февраля 2017
просмотры: 123

Росгвардия нашла тело пропавшей москвички Меламед

567
09:02
3 февраля 2017
просмотры: 123

В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона

567
17:28
1 февраля 2017
просмотры: 123

В гостинице Петербурга отравились сотни человек

567
16:47
30 января 2017
просмотры: 123

Мешок посеял панику в метро Петербурга

567
16:13
30 января 2017
просмотры: 123

Стритрейсерша Багдасарян вернулась к обязательным работам

567
15:17
30 января 2017
просмотры: 123

Назарбаев готовит специальное заявление

567
14:03
30 января 2017
просмотры: 123

В Финляндии загорелся завод по производству красителей

567
13:33
30 января 2017
просмотры: 123

За "Адмиралом Кузнецовым" следят три корабля НАТО

567
12:59
30 января 2017
просмотры: 123

В Петербурге повар из Африки с тесаком напал на посетителя кафе

567
12:24
30 января 2017
просмотры: 123

В Москве появится площадь Фиделя Кастро

567

загрузить ещё

Политика

Тимошенко высмеяли из-за засады для Трампа у туалета
Порошенко припомнили невыполненное обещание
Дочь помешала Трампу издать указ против геев
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Шоу-бизнес

Боня сделала заявление после разрыва с любимым
Закутанную в "штору" Собчак сравнили с торшером
Последняя любовь Янковского скрывает ребенка
Галкина забрали в армию

Проишествия

Пассажиры спасли упавшую под поезд девочку (видео)
Подробности гибели ребенка на "ватрушке" под Москвой
В теракте в Луганске нашли след Киева
Растерзанная собаками вдова актера подкармливала своих убийц

Lifestyle

Последние слова Александра Тихановича
Смерть Георгия Тараторкина стала личной потерей для его коллег
Ди Каприо прилетел в Дубай ради стейка
Лучший диджей мира готовит "бомбу" для Москвы
Шоу-бизнес

Последняя любовь Янковского скрывает ребенка

Друзья умершего артиста не исключают, что у него есть внебрачный сын
Шоу-бизнес

Лепс отправил дочь в ФБР

Известный исполнитель попал под санкции еще в 2013 году
Спорт

Избитый Мирзаев: Меня спас мышечный корсет

Боец ММА рассказал о страшном нападении
Авто

На Дворцовой площади Петербурга развалилась карета (видео)

Неожиданное происшествие вызвало интерес у туристов

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Необычные наряды Ксении Собчак
Яркие роли Георгия Тараторкина
Сексапильные жены миллиардеров
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике

Спорт

Избитый Мирзаев: Меня спас мышечный корсет
Когда фигуристка Медведева закончит хулиганить
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы

Регионы

Прикурившей от церковной свечи девушке грозит тюрьма
В России пройдет масштабное военное шоу
Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru