Неизвестный сообщил о бомбе в метро Киева

В правоохранительные органы Киева поступила информацию о бомбе на станции метро "Крещатик". Полицейские приняли решение закрыть станцию.
Поезда следуют мимо "Крещатика" без остановки. На месте происшествия работают правоохранители. "Был анонимный звонок о минировании. Уже заканчивается проверка", – цитирует УНН советника начальника Киевского метрополитена Наталью Макогон.
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