Неизвестный сообщил о бомбе в метро Киева

В правоохранительные органы Киева поступила информацию о бомбе на станции метро "Крещатик". Полицейские приняли решение закрыть станцию.

Поезда следуют мимо "Крещатика" без остановки. На месте происшествия работают правоохранители. "Был анонимный звонок о минировании. Уже заканчивается проверка", – цитирует УНН советника начальника Киевского метрополитена Наталью Макогон.