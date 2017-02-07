На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн

На Зеленоградской улице на севере столицы четверо неизвестных ограбили безработного на десять миллионов рублей. Угрожая 46-летнему жителю столицы пистолетом, злоумышленники отняли у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле, сообщает агентство "Москва".

Пострадавший нигде официально не работает. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", полиция ведет розыск подозреваемых.