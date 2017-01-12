Помешавшая скорой автохамка выйдет сухой из воды

По словам юристов, автоледи и ее спутник, помешавшие врачам спасти пациента в Петропавловске-Камчатском, вряд ли будут наказаны. Эксперты отметили, что доказать вину водителя, поведение которого, возможно, привело к смерти человека, крайне сложно.

"С точки зрения закона там либо непропуск скорой, либо парковка в неположенном месте с нарушением правил. То, что смерть пострадавшего наступила именно от этого, скорее всего, будет недоказуемо. По крайней мере, мне такая практика неизвестна", – цитирует Life.ru адвоката Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергея Радько.

Правозащитник добавил, что установить причину смерти 21-летнего пациента позволит экспертиза. Но даже если выяснится, что при своевременном прибытии врачей его можно было спасти, вряд ли автоледи и ее спутник понесут наказание.



По словам врачей, мешающие их работе дорожные хамы встречаются нередко. Как отметил бывший работник скорой Андрей Звонков, с подобной ситуацией медики сталкиваются примерно раз в сезон.

"Это глупость и хамство. Человеку наплевать на окружающих – приехал, бросил машину, ушел. Или бывают озлобленные люди, которые не понимают, что делают. До них не доходит, что в данном случае они совершают уголовное преступление", – рассказал специалист.

Напомним, что резонансный случай произошел в Петропавловске-Камчатском. Женщина – водитель иномарки и ее пассажир десять минут мешали врачам проехать к дому умирающего молодого человека.

При этом спутник автоледи вел себя крайне агрессивно: он оскорблял сотрудников скорой и прыгал на капот. Когда медики прибыли на место, они были вынуждены констатировать смерть пациента.