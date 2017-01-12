Брат погибшего пациента рассказал, что пассажир иномарки был подшофе
По словам юристов, доказать вину женщины, не пускавшей врачей на вызов, будет сложно
Найдена преградившая дорогу скорой автохамка
Предположительно, установлена личность водителя автомобиля, преградившего дорогу скорой, из-за чего медики не смогли спасти 21-летнего парня. Григорий Ахара скончался, так и не дождавшись врачей. Возможно, сидевшей за рулем женщиной является сама владелица иномарки.
Автомобиль находится в собственности 30-летней жительницы Петропавловска-Камчатского Ульяны Л., сообщает Life.ru. Стали известны и другие подробности происшествия.
По словам медиков, бригада скорой помощи оперативно выехала на экстренный вызов, и уже через три минуты была около дома с нужным адресом. Но из-за преградившей врачам дорогу машины общий путь до пациента занял 13 минут.
"Огромная просьба к нашим горожанам: всегда надо быть людьми и понимать не только свое горе, но и горе чужих людей. И если вы слышите сигналы скорой помощи, пожалуйста, уступите дорогу, кому-то плохо, кому-то нужно помогать", – цитирует и.о. заместителя главврача по медчасти станции "Скорая помощь" по Петропавловску-Камчатскому Галину Куликову Vesti.ru. "Если уж вы не помогаете этим людям, так хотя бы не мешайте другим", — добавила она.
По словам Куликовой, шанс выжить у молодого человека был. Ведь первые шесть минут сердце может среагировать на адреналин, то есть запуститься.
Возмутительным инцидентом заинтересовались в Общественной палате (ОП) России. "Считаю, что это камчатское преступление – прецедент. Наказание должно быть суровым, законным и неотвратимым", – передает слова заместитель председателя комиссии ОП России по общественному контролю Дмитрия Галочкина РИА Новости. Он пообещал, что палата уделит самое пристальное внимание данному разбирательству и будет вести мониторинг сходных происшествий.
Брат погибшего опубликовал в интернете обращение к автохамам. "Обращаюсь к мужчине и женщине, которые вчера вечером, 10.01.2017 года, не пропускали "скорую" к дому на Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, "скорая" не успела", — написал он в Сети. Мужчина также добавил, что родственники погибшего ничего не будут требовать от виновников-автохамов, поскольку близкого человека это все равно не вернет.
Как писали Dni.ru, автохамка, шокирующее поведение которой возмутило и медиков, и представителей правоохранительных органов, и обывателей, за свой поступок отделается всего лишь небольшим штрафом по линии ГИБДД. Она заплатит в госказну 500 рублей.
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