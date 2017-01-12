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Авто

Найдена преградившая дорогу скорой автохамка

Ульяна Л. Фото: соцсети
Автомобиль, на котором водитель не пропустила спешащую на вызов к умирающему скорую помощь в Петропавловске-Камчатском, принадлежит 30-летней брюнетке, жительнице этого города. Во время инцидента, за рулем, по словам очевидцев, также сидела темноволосая женщина.
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Предположительно, установлена личность водителя автомобиля, преградившего дорогу скорой, из-за чего медики не смогли спасти 21-летнего парня. Григорий Ахара скончался, так и не дождавшись врачей. Возможно, сидевшей за рулем женщиной является сама владелица иномарки.

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Автомобиль находится в собственности 30-летней жительницы Петропавловска-Камчатского Ульяны Л., сообщает Life.ru. Стали известны и другие подробности происшествия.

По словам медиков, бригада скорой помощи оперативно выехала на экстренный вызов, и уже через три минуты была около дома с нужным адресом. Но из-за преградившей врачам дорогу машины общий путь до пациента занял 13 минут.

"Огромная просьба к нашим горожанам: всегда надо быть людьми и понимать не только свое горе, но и горе чужих людей. И если вы слышите сигналы скорой помощи, пожалуйста, уступите дорогу, кому-то плохо, кому-то нужно помогать", – цитирует и.о. заместителя главврача по медчасти станции "Скорая помощь" по Петропавловску-Камчатскому Галину Куликову Vesti.ru. "Если уж вы не помогаете этим людям, так хотя бы не мешайте другим", — добавила она.

По словам Куликовой, шанс выжить у молодого человека был. Ведь первые шесть минут сердце может среагировать на адреналин, то есть запуститься.

Возмутительным инцидентом заинтересовались в Общественной палате (ОП) России. "Считаю, что это камчатское преступление – прецедент. Наказание должно быть суровым, законным и неотвратимым", – передает слова заместитель председателя комиссии ОП России по общественному контролю Дмитрия Галочкина РИА Новости. Он пообещал, что палата уделит самое пристальное внимание данному разбирательству и будет вести мониторинг сходных происшествий.

Брат погибшего опубликовал в интернете обращение к автохамам. "Обращаюсь к мужчине и женщине, которые вчера вечером, 10.01.2017 года, не пропускали "скорую" к дому на Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, "скорая" не успела", — написал он в Сети. Мужчина также добавил, что родственники погибшего ничего не будут требовать от виновников-автохамов, поскольку близкого человека это все равно не вернет.

Как писали Dni.ru, автохамка, шокирующее поведение которой возмутило и медиков, и представителей правоохранительных органов, и обывателей, за свой поступок отделается всего лишь небольшим штрафом по линии ГИБДД. Она заплатит в госказну 500 рублей.

Автор: Людмила Фоканова12 января 2017, 18:21

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