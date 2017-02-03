В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона

На северо-востоке Москвы неизвестные напали на пенсионерку. Двое злоумышленников выхватили у 73-летней местной жительницы сумку, в которой находилась крупная сумма денег, и скрылись в неизвестном направлении.
Материальный ущерб составил порядка 1,6 миллиона рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".
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