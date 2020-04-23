Гороскоп на сегодня, 24 апреля 2020 года

Ракам предстоит переоценка ценностей, а у Весов возможны конфликты с близкими людьми. Каков ваш прогноз на 24 апреля? Об этом вы можете узнать в ежедневном гороскопе "Дни.ру".

Овен

Сегодня пришло время вновь наполнить колодец своей души энергией. В последнее время вы проводите слишком много времени, вкладываясь в других людей, стараясь сделать им как можно лучше. И это приводит к тому, что вы чувствуете себя истощенными. Вместо того, чтобы пытаться преодолеть это чувство и продолжать, как будто бы ничего не случилось, считайте это признаком того, что что-то идет не так, и продолжать дальше в том же духе нельзя. Гороскоп говорит, что если вы потратили слишком много сил, ставя счастье других в ущерб собственному, пришло время изменить приоритеты. В любом случае упадок сил не позволит вам заботиться о ком-то, сейчас же лучше вернуть себе высокий жизненный тонус.

Телец

Телецам сегодня уготована судьба выступать в роли судей, и это, скорее всего, вам неплохо это будет удаваться. Дело в том, что вы со стороны сможете непредвзято рассмотреть все аспекты ситуации. Но стоит помнить, что ваше мнение сегодня, в пятницу 24 апреля, – это еще и ответственность. Также гороскоп говорит, что сегодня вы можете столкнуться с проблемой пересмотра своих прошлых решений. Некоторые старые обязательства требуют переоценки. Это утомительно и не всегда приятно, но необходимо, если вы хотите двигаться вперед.

Близнецы

Сегодня вам нужно проявить большее доверие к людям. Даже если в прошлом у вас был негативный опыт, стоит понимать, это не означает, что все люди ненадежны. Также гороскоп говорит, что эта пятница сулит перемены. Вам придется проявить гибкость и адаптивность к обстоятельствам, которые от вас никак не зависят. Что касается работы, вероятно, у вас будет шанс проявить себя в качестве незаменимого профессионала своего дела. Главное излучать уверенность и постараться показать то, что вы действительно хорошо умеете.

Рак

Раки сегодня будут переоценивать свои ценности. Быть может, настало время избавиться от старых привычек (особенно вредных) или убеждений, которые уже давно потеряли свой рациональный смысл и актуальность. Также гороскоп говорит, что в романтической сфере вам, возможно, будет трудно довериться и открыться другому человеку. Если вы в смятении, то может помочь откровенный разговор с близкими и проверенными друзьями, это позволит привести мысли в порядок. Плюс близкие люди окажут и просто моральную поддержку, отдав вас частицу своей энергии.

Лев

Сегодня стоит выбрать разумный и по возможности щадящий темп для работу. Чрезмерная натужность и погоня за несколькими зайцами одновременно может привести к провалу или даже отразиться на здоровье. Это того не стоит. Также в пятницу, 24 апреля, у вас могут возникнуть мысли о том, чтобы вообще сменить направление деятельности. Что ж, возможно. Главное, все хорошо продумать и не рубить с плеча, бездумно сжигая за собой все мосты.

Дева

Девам сегодня нельзя позволить чувству вины испортить вам настроение. Если произошло что-то серьезное, подумайте, как вы можете исправить ситуацию, а если мелочь – не берите в голову, никто не идеален. Просто подумайте, как не совершать подобных ошибок в будущем. Также гороскоп говорит, что в эту пятницу для получения положительных эмоций можно себя побаловать. Например, купить или приобрести что-нибудь вкусненькое, или сделать приятную, но недорогую покупку. Вы относитесь к жизни слишком серьезно в последнее время. Даже взрослые имеют право время от времени наслаждаться текущим мгновением.

Весы

Сегодня проблемы не будут поддаваться, если пытаться брать их штурмом. Нужно проявить либо хитрость, либо отложить решение этих задача на потом. Гороскоп предупреждает, в пятницу, 24 апреля, могут возникать конфликты с близкими людьми. Но не стоит вспыхивать самим или поддаваться на чужие провокации. Попробуйте занять философскую рассудительную позицию. Компромисс в этот день предпочтительнее ожесточенного отстаивания своей позиции. Это может обернуться тем, что в проигрыше останутся все.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут осознавать, что некоторые вещи и люди не всегда те, чем кажутся. Возможно, кто-то поведет себя не так, как обычно, и не так, как вы от него ожидали. Какие-то ситуации могут заиграть совсем новыми красками. Нужно быть готовыми к этому, и желательно иметь запасной план. Гороскоп также советует в эту пятницу провести вечер спокойно, без приема алкоголя и каких-либо рискованных приключений на свою голову.

Стрелец

Сегодня вам предстоит разбираться с ворохов накопившихся забот и проблем. Если это касается работы – то знайте, вы не сможете двигаться дальше, пока не разберетесь с образовавшимся "затором". Также гороскоп показывает, что велика вероятность того, что внезапно объявятся люди из прошлого. Но сложно предсказать, какие они принесут вести – хорошие или дурные. А еще пятница, 24 апреля, располагает к тому, чтобы вспомнить про свои сокровенные мечты. Возможно, стоит скорректировать свое текущее направление движения, чтобы идти именно туда, куда вы всегда хотели.

Козерог

День сегодня будет богат на новые впечатления и события. Будьте открыты для информации и смелых экспериментов. Ваши знания в эту пятницу могут, как пазл, сложиться по-новому и стать залогом творческого прорыва. Есть вероятность каких-то невероятных инсайтов, когда путь к решению проблемы придет как будто бы из ниоткуда. Также гороскоп обращает внимание, будьте внимательны к своим близким. Возможно им понадобится ваш совет или помощь.

Водолей

Сегодня вам лучше не пытаться охватить своими мыслями все глобально, а просто заняться текущими делами. Размышления о жизни в большом масштабе могут отнять много сил, но не привести ни к чему конструктивному. Если у вас есть чувство, что пора что-то менять - немного отложите этот вопрос. Сейчас что-то решать – не лучшее время. Гороскоп также говорит, что в пятницу, 24 апреля, нужно пристально обратить внимание на свое здоровье.

Рыбы

У Рыб сегодня дух перемен будет просто витать в воздухе. Это может быть судьбоносное знакомство, или резкий сдвиг в жизненных целях. Гороскоп советует быть готовыми к глубокой трансформации. Вероятно, пятница станет "окном возможности", и если вы его сможете правильно использовать, у вас появится больше свободы делать то, что вы хотите и когда хотите. Впрочем, не все предчувствия перемен смогут выдержать испытание временем. Что-то может оказаться мимолетным эмоциональным наваждением. В пятницу, 24 апреля, лучше отказаться от приема алкоголя и вредной еды, и лечь спать пораньше, чтобы выспаться.