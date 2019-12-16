Гороскоп совместимости с мужчиной-Тельцом

ТЕЛЕЦ – ОВЕН

Довольно сложный союз. У этой пары мало общего. Овен спешит, торопится, хочет постоянно быть в действии. Тельцу же спокойнее на насиженном месте, он всеми своими силами держится на стабильность. К тому же у Овна большая склонность к эмоциям, а вот Телец их выражать не любит, а потом кажется Овну слишком холодным. В принципе, они могут притереться друг к другу и научиться ладить.

ТЕЛЕЦ – ТЕЛЕЦ

Хотя оба любят телесность, в постели могут возникнуть разногласия. Да и вообще мужчина чаще рассуждает более приземлено, чем женщина. Ему не до высших материй, когда стынет постель. В итоге получается довольно шаткий союз, который, впрочем, имеет шансы.

ТЕЛЕЦ – БЛИЗНЕЦЫ

Телец – это несокрушимый камень. Ему хорошо держаться за что-то надежное, некую частицу стабильности. А вот Близнецам хочется расшатать весь мир, не оставить камня на камне. Действия Близнецов не только раздражают Тельца, но еще и не провоцируют на реакцию. Получается, что оба топчутся на одном месте и говорят будто бы на разных языках.

ТЕЛЕЦ – РАК

Они живут душа в душу. Ранимый Рак не пытается посягнуть на ценности Тельца, а Телец, в свою очередь, дарит Раку душевную теплоту и заботу, в которой тот так остро нуждается. Но их союз — это не только романтика, но еще и горячая страсть в постели. Так что остается за них только порадоваться. Эти отношения будут развиваться неспешно и неотвратимо.

ТЕЛЕЦ – ЛЕВ

Хищнику и травоядному сложно ужиться под одной крышей. Можно сказать, что Лев постоянно терроризирует Тельца, требуя к себе внимания. Сам Телец предпочитает замкнуться в себе и как можно меньше делать для капризного партнера. Впрочем, общий язык они легко обретают в постели. Но одной интимной жизни явно недостаточно, чтобы построить прочный союз.

ТЕЛЕЦ – ДЕВА

Два земных знака очень хорошо понимают друг друга. Их не только радуют, но и раздражают одни и те же вещи. Про такую пару скажут, что они спелись, либо настроились на общую волну. Конечно, все не идеально. Телец – прагматик, а иногда даже ханжа. Деву тянет к возвышенному, что способно вызывать у Тельца зевоту. Да и в постели будут друг к другу придирки. Но это преодолимо.

ТЕЛЕЦ – ВЕСЫ

Телец упрям, несгибаем, напорист. Но и напирать ему особенно некуда, ведь покладистые и дипломатичные Весы охотно уступают, когда это требуется. Телец будет признателен и свернет горы для Весов, если потребуется. Так что оба понемногу будут вкладывать в отношения, достигая гармонии. В сущности, довольно хороший союз, долговечные отношения.

ТЕЛЕЦ – СКОРПИОН

Что их точно объединяет – это постель. Конечно, это не единственное, но на арене секса они легко достигают взаимопонимания. В эмоциональные моменты возможны крупные ссоры, будет греметь гром и сверкать молнии. Но все это терпимо и преодолимо. Вопрос опыта.

ТЕЛЕЦ – СТРЕЛЕЦ

Телец и Стрелец – очень плохое сочетание для создания семьи. Телец Стрельца откровенно бесит. Да и вообще у них очень сильно различаются взгляды на отношения. Стрельцу хочется ни перед кем не отчитываться, а Тельцу будет хорошо, если его партнер будет "ходить по струнке". В итоге получается ситуация, которая в народе называется "нашла коса на камень".

ТЕЛЕЦ – КОЗЕРОГ

Они очень хорошо чувствуют друг друга. С некоторой натяжкой можно сказать, что между ними сильная "химия". Но при этом, это какой-то особенно пылкий союз. Здесь не бушуют пожары, не кипят страсти, но есть завидное взаимопонимание. О таких отношениях не пишут стихи, не снимают фильмы, но многие счастливые семьи выглядят именно так.

ТЕЛЕЦ – ВОДОЛЕЙ

Водолею всегда хочется чего-то большего, а Телец, в свою очередь, может предложить лишь то, что есть. Амбиции Водолея тянут в небо, в его родную стихию, а Телец рассуждает приземленными, прагматичными категориями. В итоге получается, что он слишком "утяжеляет" отношения, от которых Водолей ждет в первую очередь легкость и возвышенность. Неудачный союз.

ТЕЛЕЦ – РЫБЫ

Телец любит и ценит однозначность. Увы, именно этого Рыбы не могут ему гарантировать. Но в то же время пробивной характер Тельца – это надежная опора для Рыб. Вместе они смогут многого достичь не только в быту, но и в профессиональном сотрудничестве. Брак их нельзя будет назвать образцовым, но в то же время получится вовсе не ужасающая картина, как можно было себе вообразить. В целом, терпимо.