Гороскоп на апрель 2020 года

Овен

В апреле Овнам рекомендуется полностью посвятить себя работе и не отвлекаться на бытовые проблемы, которые не будут стоить должного внимания и беспокойств. Все домашние дела переключите на своих родных, скорее всего, они справятся с ними даже гораздо эффективнее. Тем более, финансовые победы в будущем вы будете праздновать вместе.

В погоне за материальными благами не забудьте про свое здоровье, как физическое, так и ментальное. К тому же, они тесно связаны между собой. Вовсе необязательно устраивать рейды по врачам, можно просто запастись витаминами и определить для себя комплекс физических упражнений, которые помогут вам всегда быть в тонусе.

Телец

Нынешняя обстановка в обществе пойдет Тельцам только на пользу. И это неудивительно, ведь Телец – один из самых "домашних" знаков зодиака. Вы наконец-то окажетесь в долгожданной зоне максимального комфорта и здесь главное – не привыкнуть к этому, просто воспримите все происходящее как затянувшийся отпуск. В условиях временной самоизоляции для вас станет отличной возможностью освоение онлайн-пространства, за которым безусловно будущее. Не упустите это время.

Близнецы

Близнецам в апреле полезно посвятить время обучению и повышению квалификации. Сейчас открыты все дороги для восприятия огромного количества входящей информации. Новые знания будут даваться легко, поэтому не бойтесь брать на освоение сразу несколько направлений. Здесь вам важно определиться, какие навыки будут полезны для жизни и исключить варианты "для общего развития", даже если на этом настаивают ваши родственники или вторая половинка. Кстати, что касается любви и отношений – не ведитесь на провокации и не позволяйте собой манипулировать.

Рак

Ракам в апреле нужно обратить внимание на свое здоровье, и это основная рекомендация на месяц, так как все остальное у вас и так сложится отлично. В организме все взаимосвязано, поэтому, важно просто выявить какая именно проблема вас тревожит и устранить ее, а остальные недуги отойдут сами собой. Раки очень импульсивны и впечатлительны, поэтому, не поддавайтесь всеобщей истерии и найдите для себя отдушину в повседневных ритуалах, которые вас отвлекают и развлекают.

Лев

Львы всегда являлись любимцами госпожи Фортуны и апрель будет для них не исключением. Но для достижения любых целей одной удачи недостаточно и вам нужно будет изрядно потрудиться. Чтобы заполучить желаемое для вас хороши все средства и нет ничего зазорного, если вы примените свою сексуальность и очарование. Но разделяйте работу и любовные похождения, иначе ни к чему хорошему это не приведет.

Дева

Девам в апреле нужно быть упрямее и жестче с другими и не позволять собой манипулировать. В гороскопе Дев есть прямое указание: доверяйте своей интуиции как никогда, именно внутренний голос поможет вам добиться желаемых целей. Далеко не все в вашем окружении желают вам добра, а истинных злопыхателей вы сможете вычислить только со временем. Не бойтесь отказывать людям, даже в жесткой форме. Это поможет вам избавиться от тех, кто тянет вас на дно. Зато здоровье Дев в апреле будет на зависть крепким.

Весы

Пришло время Весов блеснуть талантами. Поэтому, выберите способ, как вы продемонстрируете свой креатив максимальному количеству людей, кто-то из них вас обязательно оценит особенно. В апреле для вас открываются отличные возможности сменить рутинную работу на творческий заработок. Но не спешите писать заявление об увольнении и делайте все постепенно.

Скорпион

В апреле Скорпионов может потянуть на мистику и эзотерику. Не отказывайте себе в возможностях получить религиозные или оккультные знания, это непременно приведет вас к постепенному просветлению. Занятия духовными практиками помогут вам лучше слышать себя и развить интуицию, тем более, что Скорпионы обладают очень тонким жизненным чутьем. Вложения в нематериальные активы для Скорпионов будут самым верным решением в апреле.

Стрелец

Стрельцам будет очень полезно окунуться в романтические приключения. Предложите своей второй половинке разнообразить сексуальный досуг. Вовсе необязательно для этого ходить налево, есть масса способов получить новые впечатления вдвоем, сохранив при этом крепкий союз на долгие годы и раскрасив повседневную жизнь. А если у вас еще нет пары, то интернет-знакомства вам обязательно помогут. Стрельцам грозит глубокая весенняя депрессия, если они не вольют свою сексуальную энергию в нужное русло.

Козерог

Будьте продуманнее и хитрее, своих целей хамством и наглостью в апреле Козерогам точно не добиться. А вот усмирить свой пыл и натягивать улыбку, когда это выгодно, как раз не помешает. Это всего лишь на время, поэтому отнеситесь к происходящему как к актерской игре. "Надевать маску", когда надо – один из действенных психологических приемов, при которых человек не принижает свое достоинство. Кстати, именно более простого отношения к жизни Козерогам сейчас очень не хватает.

Водолей

Водолеев в апреле ожидают новые выгодные знакомства, причем и виртуальные тоже. К ним то вам и стоит отнестись со всей серьезностью. Не исключено, что ваши новые онлайн-друзья станут вам верными помощниками и деловыми партнерами в очень скором будущем. А пока – смело впускайте в свою жизнь новых людей.

Рыбы

Рыбам пора стать смелее, принимая любые жизненные решения. Ваши постоянные сомнения только тормозят вас в то время, когда другие вырываются вперед. Бывают ситуации, когда рискнуть просто необходимо, и в апреле они произойдут. В гороскопе для представителей знака есть совет: выбирайтесь из скорлупы и берите ответственность также за других. Коммуникации – ваше преимущество и используйте его в полной мере.