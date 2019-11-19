Как завоевать мужчину-Тельца

Мужчина-Телец – это отличный партнер для любой женщины, которая ценит уют, домовитость, заботу и прочие семейные радости. Когда кто-то говорит, что ищет в мужчине опору, то явно представляет своим супругом мужчину, похожего по характеру именно на Тельца.

"Это знак консерваторов, людей, которые не меняют привычки и убеждения. То же касается и к отношениям: супруга для мужчины-Тельца – это женщина на всю жизнь. Стабильность, покой, размерность – это составляющие, без которых Телец не представляет себе жизни", – рассказывает астролог Вера Хубелашвили.

Женщина для него – партнер, хозяйка, мать детей, а часто – и замена собственной матери. Взращенный на определенной семенной модели и ценностях родителей, мужчина-Телец остается предан им до конца жизни. Он старается перенести то, что видел в отношениях мамы и папы, на свою собственную семью.

Очень хорошо, если пример родителей был образцовым, в противном же случае мужчина-Телец может стать несносным диктатором, либо инфантильным и зависящим от супруги нерешительным человеком.

Все это реально исправить, но требует сил и времени. И все же чаще всего Тельцы – это именно идеальные хозяева, мастера на все руки, которые любят, чтобы будущая супруга ценила их за эти качества. Доход, таланты, романтизм – это все не на первом месте у Тельца. Если женщина ищет в Тельце потенциального миллиардера или назревающую рок-звезду мирового масштаба, то всего этого может не случиться. Телец довольствуется тем малым, что для него – самое важное в жизни: семейное гнездышко, хорошие отношения, покой и стабильность.

Если женщина тех же взглядов и разделяет эти ценности, то прекрасно. В противном случае им явно не по пути. Ведь Тельца почти невозможно переделать. Если он вбил что-то себе в голову, то останется предан этой мысли до последнего, что бы там ни случилось. А потому столь важно первое впечатление при знакомстве с Тельцом. Если женщина ему по каким-то причинам не приглянулась, то исправить это, к сожалению, практически невозможно.

Он моментально решает, соответствует ли женщина его требованиям: ухоженность, серьезность, верность, сдержанность, домовитость. Это практичный подход к романтике, но зато честный. Полюбить другую женщину мужчине-Тельцу очень тяжело, причем не исключено, что такая любовь не принесет ему ничего кроме разочарований.

Зато, если женщина привлекла Тельца, то от него уже не будет спасения. Мужчины этого знака – самые целеустремленные люди. Отказ для них – не поражение, а лишь проигранный раунд в борьбе за сердце избранницы. Добившись своего, Тельцы окутывают женщину заботой и стараются, чтобы у нее появилось все, о чем она мечтает.

Путь к покорению мужчины-Тельца

Чтобы обратить на себя внимание Тельца, нужно точно попасть в тот образ женщины, который он считает идеалом. Скорее всего, здесь не будет каких-то сложностей. Важно показаться надежной, не легкомысленной, уверенной, целеустремленной.

Огромную пользу принесут разговоры о быте, планах на будущее, семье. Это позволит мужчине-Тельцу лучше присмотреться и найти точки соприкосновения.

Никаких экстравагантных выходок и романтических безумств лучше не делать. Мужчина-Телец очень ценит комфорт и постоянство. Необычные происшествия, которые не укладываются в типичную схему дня, выбивают его из колеи, и он старается сторониться людей, от которых не знает, чего ожидать.

Хотя сами Тельцы – люди напористые, они не терпят, когда их торопят и давят. Не следует пытаться ускорить развитие отношений, это не приведет к хорошему результату. Лучше просто высказывать пожелания и хитростью ловко подстегивать мужчину-Тельца к развитию отношений.

Несмотря на внешнюю тихость мужчина-Телец полон страсти, ведь им управляет Венера. Физиология – важный козырь при покорении такого мужчины. Общаться на языке тела ему проще и важнее, чем вступать в длительные беседы на самые разные теми. Но не стоит думать, что мужчины этого знака Зодиака – искушенные любовники, которым только и подавай изыски. Они – за консервативные формы интимных отношений, так что попытки удивить партнера какой-нибудь позой 777 лучше оставить на потом, когда все устоится.

Хотя Телец не притязателен в плане интимных ухищрений, он – пылкий, чувственный и выносливый любовник, что оценит любая женщина. Но ему нужна не любая, а практичная и житейски мудрая. Так что следует, прежде всего, заявить о себе, как человеке серьезном, в подарках отдавать предпочтение не красивым, а качественным вещам, а также не забывать о прикосновениях, объятиях и поцелуях – все это очень сближает с Тельцом.