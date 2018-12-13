"Постоянно под наблюдением врачей": Пугачеву и Галкина разлучит смерть

Многие людбители поговорить о жизни звезд и их секретах хотят знать не только тайны из прошлого знаменитостей, но и то, что ждет их кумиров в будущем. "Дни.ру" пошли навстречу своим читателям и узнали у экстрасенсов о том, что ждет Аллу Пугачеву в 2019 году.

Алла Пугачева навсегда забронировала за собой звание королевы российской эстрады. Однако теперь она известна поклонникам не только как певица, но и как мать. И как бы публике ни хотелось прочитать о прибавлении в семействе Пугачевой и Галкина, ждать таких новостей в 2019 году не стоит.



"Пугачева пока не собирается рожать детей. У нее все мысли сосредоточены на своих малютках. В них она вкладывала и будет вкладывать все свои силы", – в разговоре с "Дни.ру" заметил ведунья Саона. И постепенно уже они будут занимать свое место в сердцах зрителей и ценителей творчества певицы.

"В следующем годы ее творческие дети будут задействованы в каком-то новом шору на ТВ, вероятнее всего это шоу будет как то иметь отношение и к Галкину. Хочу отметить, что все ее действия будут носить исключительно семейный характер. Она уже не очень хочет часто появляться на публике, но все же мы увидим ее в своей день рождения", – заметила экстрасенс.

"Я не вижу особых проблем с воспитанием чад. Дети нереально послушные", – добавила она. Разумеется, помогает ей в воспитании и молодой супруг. "Что касается Галкина, вижу, что этот мужчина будет с ней жить до конца дней", – подчеркнула ведунья.

"Что касается здоровья, в целом все спокойно. Алла Борисовна прекрасно понимает , что в ее возрасте нужно постоянно быть под наблюдением врачей. То что она точно знает что болит и что лечить по большей части ей помогает предупредить некоторые заболевания. Вижу в ближайшее время поездку, ну все же связанную с отдыхом нежели с работой", – заключила Саона.