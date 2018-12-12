"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде

Алла Пугачева, Наташа Королева, Владимир Винокур, Николай Басков и многие другие поздравили с днем рождения Иду Достман – светскую львицу, адвоката, супругу продюсера Александра Достмана. Примадонну сняли в черном коротком платье и прозрачном кардигане.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram популярная певица Наташа Королева опубликовала короткое видео, на котором запечатлела сюрприз, устроенный друзьями для именинницы Иды Достман. На нем Алла Пугачева стоит, придерживая закрытыми портьеры, чтобы Ида не увидела людей, желающих ее поздравить. В свою очередь друзья притихли в ожидании сигнала от Примадонны.

Когда артистка махнула рукой, а Ида в сопровождении близких вышла в зал, друзья начали петь. Не ожидавшая такого приветствия Достман рассмеялась и стала обниматься. Примадонна, дирижируя хором, слилась с толпой. "Сюрприз для Иды удался!!! С Днем рождения наша красоточка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик Наташа Королева.

Отметим, что реакция многочисленных подписчиков артистки оказалась неоднозначной. "70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит...", "Какой у Аллы кардиган красивый тоже хочу себе такой", "Какие у Аллы ноги старческие", "Хоть Пугачеву сзади разглядели. Хорошо выглядит для своих то лет", "Знаете сюрпризы хороши если они такие. Но не понимаю того что русский человек зная свой русский язык поздравлят песней на английском языке", – высказались комментаторы.

Самое интересное, что большинство подписчиков признались, что не знают, кто такая Ида Достман. Впрочем, нашлись среди них и те, кто оказался более осведомленным. "Кто кто??? Очередная видимо миллионерша, которая их спонсирует!! Они же любят таких людей, вот и крутятся около них, потом другой спонсор придет.....", "Кто это?????", "Ах какая Идочка, Иду знают все. КРОМЕ НАС", "А кто эта Ида", "жена продюсера. это все великие дружат с ее мужем. у нее муж побогаче Пугачевой", "Нужно чтоб Малахов передачу с ней сделал, тогда вся страна будет ее знать😁, а пока для нас она просто Ида!!!!" – прокомментировали пользователи Сети.