Украинцы взъелись на полуголую Пугачеву

В украинской прессе появился возмутительный пасквиль в адрес легендарной Аллы Пугачевой. Певицу критикуют за смелый наряд.

Журналисты обратили внимание на видео, которое в личном микроблоге опубликовала Наташа Королева. В кадре Алла Борисовна ожидает появления подруги, для которой Примадонна затеяла вечеринку-сюрприз.

Артистка облачена в черное короткое платье и полупрозрачную накидку в тон. "В возрасте Пугачевой не стоит выбирать подобные наряды", – пишет украинский журнал OBOZREVATEL.UA, ссылаясь на фанатов Пугачевой.

Ниже издание опубликовало несколько негативных комментариев, о якобы полуголой Алле Борисовне. "70 лет на носу, а все прозрачную одежду носит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие у Аллы ноги старческие", "Пугачеву не узнать! Старуха! Земля ей пухом и вечная память", "Когда уже эта баба-яга успокоится", – писали интернет-обыватели.

Отметим, что под заявленным видео можно найти множество позитивных комментариев. Поклонники отмечали, что образ Аллы Борисовны более чем приличный.

"И как бы она не оделась, она всегда прелесть, а плохо отзываются только завистники", "Очень здорово выглядит Алла! Будьте добрее люди не завидуйте", "Люди добрые не нравится Пугачева и не смотрите и не наблюдайте и не желайте ей смерти,как можно!?Будьте людьми! Дай Бог каждому так прожить,не надо завидовать!!! Алла 🔥!", – отмечали поклонники Примадонны.