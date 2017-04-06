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Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Виталий Мутко. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Виталий Мутко переживает очень непростой период в своей карьере. И дело не только в антироссийской кампании и попытках стран Запада сорвать проведение "ЧМ-2018".
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"Я уверена, что Чемпионат Мира по футболу 2018 года в России все-таки состоится.  Те спорные инициативы, о которых сейчас идет речь, в конце концов утратят свою силу и не выстоят перед доводами от представителей России, в том числе Виталия Мутко. Еще предстоят многочисленные дебаты на эту тему. Сам чемпионат пройдет очень достойно, серьезных политических, этических или допинговых скандалов не будет. Однако, я вижу, что есть небольшая угроза пожара, которая, скорее всего, будет сразу нейтрализована", – рассказала Dni.Ru Кажетта Ахмеджанова.

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По ее словам, Виталий сейчас переживает несколько напряженный период в своей карьере, но уверен в своем успехе." Судьба у него довольно счастливая, в особенности семейная жизнь. Виталию очень повезло с супругой, у них прекрасные отношения, а их дети не перестают их радовать. Однако, сложностей и испытаний в этом году Виталию еще предстоит много. Я вижу, что осенью этого года его карьера может оказаться под угрозой. В следствие какого-то недоразумения или происков недоброжелателей будет трудно избежать скандала, после которого Виталия могут даже отстранить от должности. Ему необходимо быть очень осторожным и не доверять никому, кроме самых близких", - предостерегла гадалка.

Публикация от Welcome2018.com (@welcome_2018)

Отметим, в начале весны 2017 года стало известно, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА. В международной организации объяснили, что Мутко, помимо прочего, занимает должность вице-премьера, а согласно новым правилам чиновники не могут занимать должностей в совете ФИФА. При этом Мутко уверен, что подобное решение не скажется ни на подготовке к чемпионату мира 2018 года в России, ни на Кубке конфедераций.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. При этом в западных СМИ ведется настоящая информационная кампания по дискредитации России как хозяйки спортивного праздника. В частности, появляются призывы под разными предлогами бойкотировать чемпионат или перенести его в другое место.

6 апреля 2017, 21:07
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