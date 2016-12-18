Мутко могут отстранить от футбола

Западные СМИ сообщили, что Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начал расследование в отношении вице-премьера правительства России, главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко. Его подозревают в причастности к "господдержке системы допинга в России".

Следственная палата Комитета по этике ФИФА занялась расследованием в отношении Мутко после публикации второй части скандального доклада главы комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) Ричарда Макларена. В случае, если ФИФА докажет причастность причастность российского вице-премьера к якобы господдержке системы допинга, его могут отстранить от любой футбольной деятельности, пишет Daily Mail со ссылкой на информированный источник.Сообщается также, что сотрудники ФИФА уже обратились за доказательствами к Макларену.

Между тем Мутко прокомментировал заявления западных СМИ в интервьюрадиостанции "Коммерсант-FM". Он сообщил, что не получал никаких официальных уведомлений о расследовании от ФИФА, а к информации в прессе "относится спокойно".

Напомним, 9 декабря Ричард Макларен выступил со второй частью доклада WADA о проблемах допинга в российском спорте. Он заявил, что ему достоверно известно о массовых фальсификациях допинг-проб, однако никаких новых доказательств не предоставил.

В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов оказались вовлечены в процесс подмены проб или получили выгоду из него, в том числе на Олимпиадах 2012 и 2014 годов, Универсиаде-2013, чемпионате мира по легкой атлетике-2013, в 30 видах спорта. При этом никаких имен не приводится.

Макларен также полагает, что в Министерстве спорта России существует заговор. При этом отмечает, что у него нет прямых доказательств причастности экс-министра спорта Мутко к махинациям с анализами спортсменов.



После публикации документа, Мутко прокомментировал обвинения. Вице-премьер заявил, что комиссия WADA приписывает России действия, которые невозможны в принципе. Он отметил, что претензии WADA будут обсуждаться в правовом русле.