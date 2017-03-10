За что Мутко попросили из ФИФА

Виталий Мутко не будет подавать апелляцию на решение ФИФА. Президент Российского футбольного союза и вице-премьер подтвердил, что его отстранили от участия в выборах в совет Международной федерации футбола.

В Госдуме решение ФИФА назвали надуманным. По мнению члена думского комитета по физкультуре и спорту Дмитрия Свищева, поддержка такого человека обеспечивает развитие футбола в стране.

"Причина – занимаемая должность в правительстве - выглядит надуманной, не вижу никакой связи. Иметь поддержку человека такого уровня в государстве – значит усиливать развитие футбола в стране. В принципе так и происходило. Мутко совмещает должности, и это только помогает развивать футбол", – цитирует Свищева ТАСС.

Депутат отметил, что с 2009 года Мутко входил в исполком ФИФА (который в 2016-м был преобразован в совет ФИФА), и это было почетно и важно для России. В частности, благодаря этому Россия победила в выборах страны, принимающей чемпионат мира 2018 года. Парламентарий считает, что отсутствие Мутко в совете ослабит позиции страны в международной спортивной организации.

Однако сам вице-премьер придерживается другого мнения. По словам Виталия Мутко, тот факт, что его не допустили к выборам в совет, никак не скажется на общей ситуации с футболом – и, в частности, не отразится на подготовке к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций.

"Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий - политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право", – заявил Мутко. По словам президента РФС, об апелляции речи не идет.

"Что касается нашей позиции, подготовки к чемпионату мира, то решение комитета никакого отношения к этому не имеет", – сказал он. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

О том, что Мутко не будет участвовать в выборах в совет ФИФА, стало известно 10 марта. Причина, как объяснили в международной организации, в том, что президент РФС является также вице-премьером правительства. А членство чиновников в совете запрещено новыми правилами. Выборы в совет ФИФА от Европы пройдут 5 апреля на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Хельсинки.