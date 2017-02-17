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Спорт

Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Британский телеканал "Би-би-си" показал провокационный документальный фильм о российских футбольных фанатах. По мнению представителей посольства России в Лондоне, лента призвана дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года.
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Фильм производит шокирующее впечатление, а представленные в нем факты скомпонованы таким образом, чтобы отбить у фанатов желание ехать в Россию на главное футбольное мероприятие, передает ТАСС со ссылкой на сообщение диппредставительства. Примечательно, что авторы картины сняли именно болельщиков-маргиналов. 

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Аналогичные провокации устраивались и перед Олимпийскими играми в Сочи, напомнили в ведомстве. При этом в посольстве заверили: вопросам безопасности в нашей стране придается первостепенное значение.

Ранее телеканал "Би-би-си" представил документальный фильм "Армия российских хулиганов". Лента повествует о фанатах, якобы готовых отомстить англичанам за бесчинства во время чемпионата Европы 2016 года. 

Напомним, что встреча в рамках группового этапа чемпионата Европы Англия – Россия состоялась 11 июня 2016 года в Марселе. Спортивное мероприятие омрачили беспорядки, устроенные болельщиками. Чтобы успокоить их, полиция была вынуждена применить дымовые шашки, слезоточивый газ и водомет. 

Автор: Светлана Сидорчук17 февраля 2017, 08:39

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