Лондон нанес подлый удар по российскому ЧМ-2018

Британский телеканал "Би-би-си" показал провокационный документальный фильм о российских футбольных фанатах. По мнению представителей посольства России в Лондоне, лента призвана дискредитировать чемпионат мира по футболу 2018 года.

Фильм производит шокирующее впечатление, а представленные в нем факты скомпонованы таким образом, чтобы отбить у фанатов желание ехать в Россию на главное футбольное мероприятие, передает ТАСС со ссылкой на сообщение диппредставительства. Примечательно, что авторы картины сняли именно болельщиков-маргиналов.

Аналогичные провокации устраивались и перед Олимпийскими играми в Сочи, напомнили в ведомстве. При этом в посольстве заверили: вопросам безопасности в нашей стране придается первостепенное значение.

Ранее телеканал "Би-би-си" представил документальный фильм "Армия российских хулиганов". Лента повествует о фанатах, якобы готовых отомстить англичанам за бесчинства во время чемпионата Европы 2016 года.

Напомним, что встреча в рамках группового этапа чемпионата Европы Англия – Россия состоялась 11 июня 2016 года в Марселе. Спортивное мероприятие омрачили беспорядки, устроенные болельщиками. Чтобы успокоить их, полиция была вынуждена применить дымовые шашки, слезоточивый газ и водомет.