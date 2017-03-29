Захарова резко ответила на призыв бойкотировать ЧМ-2018

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала призывы некоторых политических сил в Германии бойкотировать Чемпионат мира по футболу-2018 в России. По ее словам, подобные предложения – это часть глобальной стратегии Запада по сдерживанию России.

"Предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России никаким образом не связано с "общей безопасностью и соблюдением прав человека", – написала Захарова у себя в Facebook. Таким образом официальный представитель российского МИДа прокомментировала призыв зампредседателя фракции правящей германской партии ХДС/ХСС Михаэля Фукса бойкотировать мировое футбольное первенство в связи с недавними задержаниями участников несанкционированной акции в Москве.

По словам Захаровой, если бы Берлин действительно заботился о правах человека, то Германии следовало бы отказаться от участия в Евровидении на Украине, в восточных регионах которой продолжается кровавая бойня. "В городах убивают граждан как украинских, так и иностранных граждан, про какие-то "свободы" вообще не слышали", – отметила представитель МИД России. По ее словам, Украина "катастрофически" откатилась от уровня демократии 2000-х годов. "Так что же все-таки думает Берлин о бойкоте Евровидения в Киеве в связи с уровнем безопасности в этой стране и соблюдением прав человека?" – задала она вопрос.





При этом Захарова отметила, что заявления о том, что Москва якобы не соблюдает права человека может сделать только "абсолютно безграмотный и оторванный от реальности человек". "Старина Фукс не таков. Просто его идея ориентирована на людей, находящихся во власти немецких СМИ и смотрящих на мир через желтоватую газетную бумагу местных таблоидов", – подчеркнула представитель МИД России.

По ее словам, кампания против России относительно Чемпионата мира-2018 только началась. "Всё будем детально разоблачать и показывать компоненты этой "информационной карусели", – заявила она.





В то же время она напомнила о том, как жестоко подавляются любые попытки дестабилизации общественного порядка в Германии. "ФРГ в этом смысле отличают хладнокровные действия полиции, слаженная машина координации компетентных органов, отрезвляющие последствия для нарушителей общественного порядка", – подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее британский телеканал BBC показал фильм, в котором местных футбольных болельщиков предостерегают от поездки на футбольное первенство в Россию, пугая телезрителей якобы жестокостью и агрессивностью наших фанатов, выставляя их виновными за беспорядки на Евро-2016 во Франции. В ответ российские футбольные болельщики призвали не поддаваться на подобные провокации.



