У Шурыгиной будет двое детей

Эксперт Dni.Ru, ясновидящая Галина Янко пролила свет на дальнейшую судьбу изнасилованной студентки Дианы Шурыгиной. По мнению экстрасенса, у девушки будет два мужа и столько же детей.

"По делу об изнасиловании я могу сказать, что Диана сама ни в чем не уверена. Часть обстоятельств происшествия девушка просто не помнит, так как пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения, а высказывается с обвинениями она, скорее всего, под давлением родителей. О Сергее Семенове, которого осудили по этому делу, хотелось бы сказать, что он хороший и добрый парень, несмотря на то, что его вина в произошедшем все-таки есть. Думаю, что он не позволил бы себе лишнего в трезвом состоянии. Все же основная причина всех бед в данном случае – алкоголь", – рассказала Dni.Ru Галина Янко.

Общественный резонанс в отношении этого скандального случая сделал из Дианы настоящую звезду интернета. Девушка сможет извлечь определенную пользу из такого внимания к своей персоне, уверена Янко. Однако Диану следует предупредить о том, что после того как общественный интерес к ее истории сойдет на нет, ей придется вновь искать себя и способы реализоваться в этом мире, но репутация будет только мешать ей. "Диана имеет очень много недоброжелателей и эта история может развернуть общественность против нее. В связи с этим приблизительно до 40 лет Диану ждет достаточно непростая судьба", – сказала гадалка.

"Я вижу, что у Дианы будет два брака. Первый раз она выйдет замуж в 22-23 года. В браке она родит ребенка, но эти отношения продлятся недолго и через два-три года она с супругом разойдется. Второго мужа Диана встретит еще через несколько лет, муж будет старше ее лет на десять, не славянской национальности. От второго брака Диана также родит ребенка и с мужем будет вместе очень долго", – предсказала Янко.

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известной после того, как появилась в программе "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году была изнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей. Некоторые зрители не поверили девушке, сочтя ее слова попыткой привлечь к себе внимание и заработать на сомнительной славе. Другие поддержали Диану, отмечая важность поднятого ей вопроса.