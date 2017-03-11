Мать Семенова раскрыла подробности изнасилования Шурыгиной

Мать осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергея Семенова раскрыла сенсационные подробности инцидента. Оказывается, во время изнасилования девушка смогла снять носки.

"Какая жертва изнасилования снимает носки? Для чего ей в это время снимать носки? Или какой-то насильник в это время снимает носки? Это мне тоже не понятно. Если насилуют, то должна быть разорванная одежда, исцарапанный насильник", – отметила мать Семенова.

Кроме того, она рассказала, что эксперты нашли на упаковке от презерватива отпечатки пальцев Дианы. "Почему Шурыгины об этом не говорят? Зачем она бралась за упаковку? Потому что помогала открывать, скорее всего. Это самый вероятный ответ", – считает Ольга Семенова.

Женщина убеждена, что Шурыгины лгали во время суда и продолжают обманывать общественность до сих пор. "Если они сейчас говорят, что она была избита, почему на первой очной ставке никто не задал ей вопроса об избиениях? Потому что их не было на лице. И когда ей задали вопрос, били ли ее парни, она ответила: "Не помню". А теперь уже выходит, что он бил ее головой об стену", – заявила мать осужденного.

По мнению Ольги Семеновой, между молодыми людьми произошел обычный половой акт. "И Сережа ничего не отрицал с первых минут. Вот сейчас они там говорят, что он якобы убежал из этого дома. Никуда он не убежал. Он спал в машине", – рассказала женщина.



При этом после секса с Сергеем, по словам Семеновой, Диана переспала еще с одним парнем. "И это есть в первоначальных показаниях, где она говорит, что она спала с обоими", – цитирует "Комсомольская правда" мать Семенова.

В то, что были проведены экспертизы, которые подтвердили факт изнасилования, женщина не верит. "Какие экспертизы? Как они называются? Шурыгины все время манипулируют какими-то экспертизами. Например, сначала она обвиняла моего сына, что он ее даже анально изнасиловал. А потом экспертиза показала, что такого не было. После этого Диана изменила показания, стала утверждать, что он хотел это сделать", – отметила мать осужденного.



Рассказала Ольга Семенова и о взятке, которую якобы требовал отец Шурыгиной: "Он сказал, что если Диана скажет, что она слукавила, что оговорила Сергея, то им светит уголовное дело по 306 статье за дачу заведомо ложных показаний. И он сказал, что это штраф около 800 тысяч, а потом спросил, если ли у меня такие деньги".

В итоге отец девушки запросил миллион. Эти деньги, по словам Семеновой, должны были пойти на лечение Дианы, взятки, а также на покупку справки из психиатрической больницы. "Чтобы Диану признали невменяемой. Они же должны были на что-то сослаться, объясняя, почему они оговорили человека", – пояснила женщина.



Как писали Dni.Ru, факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз.