Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной

Известный певец и музыкант Юрий Лоза прокомментировал скандальную историю об изнасиловании ульяновской несовершеннолетней студентки Дианы Шурыгиной 20-летним Сергеем Семеновым. Он считает, что девушка рассказывает об инциденте ради популярности и лайков в соцсетях.

Получившая общероссийскую популярность 17-летняя Диана Шурыгина на своей странице в "ВКонтакте" назвала свое изнасилование "счастливым случаем". Таким образом девушка ответила на оскорбления со стороны блогера Марьяны Рожковой.

Музыкант Юрий Лоза высказал свою точку зрения на вызвавшую большой общественный резонанс историю. По мнению певца, Шурыгина придает инцидент широкой огласке ради популярности, на которой зарабатывает.

"У нас сейчас популярность ради популярности. Человек ради славы готов умереть", – цитирует Лозу НСН. "Но популярность ради популярности становится брендом, потому что если человек набрал определенное количество лайков, то он сможет со временем монетизировать это", – уверен музыкант.

По его словам, если Диана, получая лайки на своей популярности из-за изнасилования, "будет таким образом провоцировать других на подобные мероприятия – это плохо". Лоза уверен, что в современном обществе для обретения популярности вовсе не обязательно совершать какой-то поступок.

По мнению музыканта, чтобы такая тенденция не приживалась, необходимо менять общую политику. "Люди, которые ничего не совершили не должны быть мнимыми звездами", – заключил певец.