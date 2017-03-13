Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги
Новые подробности скандальной истории озвучила адвокат друга Семенова, еще одного фигуранта дела Александра Рухлина – Лариса Миронова. Кстати, еще во время следствия молодой человек из подозреваемого превратился в свидетеля преступления, что до сих пор вызывает массу вопросов.
"Я занимаюсь своей защитой профессионально. И мне было бы стыдно не защитить парня. Спортсмен, красавец. И видно, что он был невиновен. Шурыгина оговорила Рухлина. И я это доказала", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская правда". Сейчас молодой человек служит на Дальнем Востоке.
А вот Семенову, как он ни старался, избежать наказания не удалось. Получивший после апелляции три года колонии общего режима студент сельхозакадемии, по словам Ларисы Мироновой, ползал у Дианы Шурыгиной в ногах при первой очной ставке. В явке с повинной он написал о том, что половой акт был добровольным, но девушка утверждала обратное.
Молодой человек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве, чтобы та признала отсутствие принуждения к сексу, заявила адвокат Рухлина. "Он говорил: "Диана, скажи правду, что я тебя не бил. Я тебя пальцем не трогал. Что у нас секс был добровольный", – говорит Миронова.
При этом адвокат утверждает, что не только она была свидетелем унизительной сцены. Оказывается, ее видели дежурный адвокат Семенова Сухов, Рухлин, конвой, оперативная группа, два следователя и отец Шурыгиной.
Более того, Миронова заявила, что на второй очной ставке Семенов ползал в ногах уже у отца Дианы. "Я, говорит, сделаю, что вы хотите, только не губите меня", – вспоминает адвокат. Однако девушка показаний не поменяла.
Вместе с тем стали известны результаты экспертизы, которая должна была установить, остались ли отпечатки пальцев Дианы на упаковке от презервативов. О них заявила мать Сергея Семенова Ольга Викторовна.
Однако оказалось, что найдены были не отпечатки, а пот Шурыгиной. "Это значит, что она могла прикасаться к упаковке бедром, рукой или еще какой-то частью тела. Достаточно было слегка прикоснуться, и частицы пота останутся", – рассказал руководитель следственного отдела Ленинского района Ульяновска Александр Козин.
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