Насильник Семенов целовал Шурыгиной ноги

Стало известно, что 21-летний Сергей Семенов, изнасиловавший 31 марта 2016 года на пьяной вечеринке 16-летнюю ульяновскую студентку Диану Шурыгину, унижался, чтобы девушка сказала о добровольном сексе между ними. Молодой человек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве.

Новые подробности скандальной истории озвучила адвокат друга Семенова, еще одного фигуранта дела Александра Рухлина – Лариса Миронова. Кстати, еще во время следствия молодой человек из подозреваемого превратился в свидетеля преступления, что до сих пор вызывает массу вопросов.

"Я занимаюсь своей защитой профессионально. И мне было бы стыдно не защитить парня. Спортсмен, красавец. И видно, что он был невиновен. Шурыгина оговорила Рухлина. И я это доказала", – цитирует адвоката сайт "Комсомольская правда". Сейчас молодой человек служит на Дальнем Востоке.

А вот Семенову, как он ни старался, избежать наказания не удалось. Получивший после апелляции три года колонии общего режима студент сельхозакадемии, по словам Ларисы Мироновой, ползал у Дианы Шурыгиной в ногах при первой очной ставке. В явке с повинной он написал о том, что половой акт был добровольным, но девушка утверждала обратное.

Молодой человек вставал на колени и даже целовал ноги своей жертве, чтобы та признала отсутствие принуждения к сексу, заявила адвокат Рухлина. "Он говорил: "Диана, скажи правду, что я тебя не бил. Я тебя пальцем не трогал. Что у нас секс был добровольный", – говорит Миронова.

При этом адвокат утверждает, что не только она была свидетелем унизительной сцены. Оказывается, ее видели дежурный адвокат Семенова Сухов, Рухлин, конвой, оперативная группа, два следователя и отец Шурыгиной.

Более того, Миронова заявила, что на второй очной ставке Семенов ползал в ногах уже у отца Дианы. "Я, говорит, сделаю, что вы хотите, только не губите меня", – вспоминает адвокат. Однако девушка показаний не поменяла.

Вместе с тем стали известны результаты экспертизы, которая должна была установить, остались ли отпечатки пальцев Дианы на упаковке от презервативов. О них заявила мать Сергея Семенова Ольга Викторовна.

Однако оказалось, что найдены были не отпечатки, а пот Шурыгиной. "Это значит, что она могла прикасаться к упаковке бедром, рукой или еще какой-то частью тела. Достаточно было слегка прикоснуться, и частицы пота останутся", – рассказал руководитель следственного отдела Ленинского района Ульяновска Александр Козин.