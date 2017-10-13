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Гороскоп

Аршавин снова женится

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Kulebyakin
Ситуация с разводом Андрея Аршавина и Алисы Казьминой становится все более запутанной. Если ранее жена футболиста якобы объявила журналистам объявила о расставании, то сейчас начали публиковаться различные опровержения. Что происходит в 'этой семье, попытались разобраться Dni.Ru.
прочитано 2006 раз

Вероятнее всего, этот брак развалился не после измены Андрея Аршавина. Ситуация развивалась постепенно. Отношения в паре ухудшались, Алиса и Андрей отдалялись друг от друга. Всем понятно: если в семье все хорошо, в ней не появится кто-то посторонний.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

"Аршавин человек абсолютно безответственный, идет лишь за своими эмоциями. А если еще включается и эротическая составляющая, тогда все мысли футболиста занимает объект вожделения, а все остальное становится не важным. Его полностью поглощают новые отношения", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

По ее словам, этот человек в принципе не для семьи, и умные женщины увидели бы это сразу. "Допускаю, что он хорош во время конфетно-букетного периода, но для серьезных отношений просто непригоден. Впереди у Аршавина еще много романов, и дети тоже будут. Я вижу совсем небольшой шанс, что Андрей с Алисой снова будут вместе, но воссоединение будет недолгим и буквально "притянутым за уши". Карты показывают, что паре нужно смело расставаться и идти вперед, каждому своей дорогой. Не стоит надеяться на что-то и пытаться удержать", – сказала она.

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

Если верить Таро, у обоих впереди новые союзы. "Аршавину карты показывают еще один законный брак, а вот Алиса глубоко подумает, связывать ли свои будущие отношения штампом в паспорте. Она невероятно яркая женщина, вокруг которой быстро организуется мужская энергия и паузы не будет", – добавила она. 

Что касается профессиональной деятельности Андрея Аршавина, то пик своей футбольной карьеры уже прошел. Те вещи, которые он проделывает с близкими людьми безнаказанными не остаются. По долгам он начнет платить еще в этой жизни. Впереди нелегкая социальная борьба. А сейчас он просто немного попереживает, но все это быстро пройдет.

Могу сказать, что впереди и у Алисы, и у Андрея много интересных жизненных ситуаций, новые партнерства, деньги. Брак все же их обогатил. Время рядом с друг другом они провели хорошо. Притягивать и "склеивать" семью, только потому что есть дети, не стоит. Если они найдут в себе силы разойтись и сохранить нормальные отношения, все от этого приобретут одни плюсы.

13 октября 2017, 22:00

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