Аршавин снова женится
Вероятнее всего, этот брак развалился
не после измены Андрея Аршавина. Ситуация развивалась постепенно. Отношения
в паре ухудшались, Алиса и Андрей отдалялись друг от друга. Всем понятно: если
в семье все хорошо, в ней не появится кто-то посторонний.
"Аршавин человек абсолютно безответственный, идет лишь за своими эмоциями. А если еще включается и эротическая составляющая, тогда все мысли футболиста занимает объект вожделения, а все остальное становится не важным. Его полностью поглощают новые отношения", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
По ее словам, этот человек в принципе не для семьи, и умные женщины увидели бы это сразу. "Допускаю, что он хорош во время конфетно-букетного периода, но для серьезных отношений просто непригоден. Впереди у Аршавина еще много романов, и дети тоже будут. Я вижу совсем небольшой шанс, что Андрей с Алисой снова будут вместе, но воссоединение будет недолгим и буквально "притянутым за уши". Карты показывают, что паре нужно смело расставаться и идти вперед, каждому своей дорогой. Не стоит надеяться на что-то и пытаться удержать", – сказала она.
Если верить Таро, у обоих впереди новые союзы. "Аршавину карты показывают еще один законный брак, а вот Алиса глубоко подумает, связывать ли свои будущие отношения штампом в паспорте. Она невероятно яркая женщина, вокруг которой быстро организуется мужская энергия и паузы не будет", – добавила она.
Что касается профессиональной деятельности Андрея Аршавина, то пик своей футбольной карьеры уже прошел. Те вещи, которые он проделывает с близкими людьми безнаказанными не остаются. По долгам он начнет платить еще в этой жизни. Впереди нелегкая социальная борьба. А сейчас он просто немного попереживает, но все это быстро пройдет.
Могу сказать, что впереди и у Алисы, и у Андрея много интересных жизненных ситуаций, новые партнерства, деньги. Брак все же их обогатил. Время рядом с друг другом они провели хорошо. Притягивать и "склеивать" семью, только потому что есть дети, не стоит. Если они найдут в себе силы разойтись и сохранить нормальные отношения, все от этого приобретут одни плюсы.
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