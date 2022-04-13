Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Андрей Аршавин начал заниматься футболом в семь лет. Его первым профессиональным клубом стал "Зенит". В 2009 году спортсмен перешел в английский "Арсенал", в 2013-м вернулся в "Зенит", а через пару лет стал играть за "Кубань". Впрочем, в краснодарском клубе Аршавин тоже не задержался. С марта 2016 года Андрей представляет "Кайрат" (Казахстан).

Аршавин получил известность не только благодаря футболу, но и скандалу, который разгорелся в его личной жизни. В 2013 году он оставил беременную гражданскую жену Юлию Барановскую и двух детей ради новой пассии. Общественность встала на сторону брошенной женщины.

Барановская подала на Аршавина в суд, чтобы добиться алиментов. В свою очередь тот не дал согласия на выезд детей за рубеж и на протяжении нескольких лет не видел их. Однако в итоге требования Юлии были удовлетворены, а Андрей нашел время встретиться с тремя своими отпрысками.