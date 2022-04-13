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Андрей Сергеевич Аршавин

футболист
Андрей Сергеевич Аршавин
  • Дата рождения: 29 мая 1981
  • Место рождения: Ленинград
  • Знак зодиака: Близнецы
  • Дети: Артем, Яна, Арсений

Андрей Аршавин начал заниматься футболом в семь лет. Его первым профессиональным клубом стал "Зенит". В 2009 году спортсмен перешел в английский "Арсенал", в 2013-м вернулся в "Зенит", а через пару лет стал играть за "Кубань". Впрочем, в краснодарском клубе Аршавин тоже не задержался. С марта 2016 года Андрей представляет "Кайрат" (Казахстан).

Аршавин получил известность не только благодаря футболу, но и скандалу, который разгорелся в его личной жизни. В 2013 году он оставил беременную гражданскую жену Юлию Барановскую и двух детей ради новой пассии. Общественность встала на сторону брошенной женщины.

Барановская подала на Аршавина в суд, чтобы добиться алиментов. В свою очередь тот не дал согласия на выезд детей за рубеж и на протяжении нескольких лет не видел их. Однако в итоге требования Юлии были удовлетворены, а Андрей нашел время встретиться с тремя своими отпрысками.

Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения

Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения
Телеведущая Юлия Барановская сделала смелое заявление о финансовом успехе своего бывшего супруга – футболиста Андрея Аршавина. В новом выпуске "Пожалуйста, не рассказывай" она заявила, что именно с началом их отношений Аршавин начал зарабатывать значительно больше.

Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина

Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина
Тревожные новости пришли из Салехарда. Известная телеведущая Юлия Барановская была срочно доставлена в больницу в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, где она находилась в рабочей командировке.

Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз

Андрей Аршавин официально стал отцом в пятый раз
Андрей Аршавин подтвердил радостную новость. Известный российский футболист и трехкратный чемпион страны стал отцом в пятый раз. Спортсмен откровенно поделился своими мыслями о детях и их отношении к спорту, а также о том, как изменяется его жизнь с каждым новым пополнением в семье.

Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали?

Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали?
Подруга Андрея Аршавина показала помолвочное кольцо подписчикам. В начале июня Андрея Аршавина заметили в компании эффектной шатенки на одном из пляжей Сочи.

На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента

На дочь Казьминой и Аршавина напали средь бела дня – все подробности инцидента
В Санкт-Петербурге произошел инцидент, который вызвал широкий общественный резонанс. 13-летняя дочь Алисы Казьминой, бывшей супруги известного футболиста Андрея Аршавина, подверглась нападению мужчины. В Сети появилось видео с камер, на котором запечатлено, как в торговом центре "Морской" охранник грубо бросает школьницу из стороны в сторону, применяя физическую силу.

Родной и любимый: сердце Барановской навсегда принадлежит лишь одному

Родной и любимый: сердце Барановской навсегда принадлежит лишь одному
Главная звезда шоу "Мужское / Женское" на Первом канале многое повидала в своей жизни, многое вытерпела и выплакала немало слез. После расставания с бывшим она осталась совсем одна – в одиночку приходилось не только тащить на себе груз бесконечных забот и воспитывать малолетних детей, но и работать изо всех сил. Казалось, что Андрей Аршавин так и остался для нее тем самым, кого не получится стереть из памяти и выкинуть из головы.

Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват?

Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват?
Красавице-журналистке палец в рот не клади: футболист Андрей Аршавин пожаловался на всю страну. Родившая спортсмену троих детей Юлия Барановская оставила звездного папу у разбитого корыта. Королева семейных скандалов и интриг, ведущая шоу "Мужское / Женское" на Первом канале, живет себе припеваючи, пока где-то мысленно скачет за мечом на зеленом газоне ее экс-возлюбленный.

Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме

Жадность привела Андрея Аршавина к серьезной проблеме
Дом Андрея Аршавина в петербургских Коломягах, размером в 387 квадратных метров, остается непроданным уже полгода. Звезда футбола пытается избавиться от него за 150 миллионов рублей, но пока безуспешно. Дом, который начинал строиться совместно с Юлией Барановской, имеет котельную, сауну, душевую, джакузи, кухню-столовую, гостиную, гардеробную, две спальни и ванную комнату с панорамным окном.

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции
Разбившая чужую семью Алиса Казьмина (ныне Аршавина, – Прим. ред.) расплатилась за дурной проступок сполна. В погоне за счастьем она не уловила смысл простой русской поговорки: "Не тычь носа в чужое просо". Она покусилась на чужое счастье, а карма ей щелкнула по носу.

Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ

Юлия Барановская: кто дал многодетной матери путевку на ТВ
Еще несколько лет назад женщину знали только как бывшую жену некогда популярного футболиста Андрея Аршавина. Андрея Малахова часто называют "крестным отцом" Юлии Барановской.

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