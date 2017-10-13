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Погребняк о браке Аршавина: нормально не будет

Андрей Аршавин. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Fokin
Ситуацию с загадочным разводом футболиста Андрея Аршавина прокомментировала знакомая звездной пары, дизайнер Мария Погребняк. Девушка уверена, что брак был обречен с самого начала.
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В интервью Dni.Ru Мария Погребняк, более известная как супруга коллеги Аршавина Павла Погребняка, не скрывала обиду на бывшую гражданскую жену Аршавина, телеведущую Юлию Барановскую, от которой у футболиста трое детей и которую в свое время жалела вся страна. Также девушка рассказала, что за историей следит, но будущее пары у нее оптимизма не вызывает.

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"Конечно, не может быть, чтобы у них было все в порядке, если она увела Андрея из семьи и такую боль причинила Юле. Я думаю, у них в любом случае нормально быть не может. Также Андрей много гулял. Я читала, была петербургская модель эта... Будем ждать, что из этого выйдет," – поделилась Мария.

Публикация от Андрей Аршавин (@andrew_arshavin_10)

Напомним, на днях супруга звездного футболиста Алиса Казьмина дала откровенное интервью, в котором призналась, что терпеть измены мужа больше не намерена и подает на развод. У семьи Аршавина информация пока подтверждения не нашла, и поклонники пары по-прежнему остаются в неведении, ведь буквально на днях Казьмина в своем Instagram выкладывала трогательное фото с Андреем.

"1 сентября у нас была годовщина брака. За эти годы столько гадости вылилось на меня и на него. Но считаю, мы выдерживали достойно. С кем нас только не сравнивали. Он – гулящий, я – проститутка, наркоманы, алкоголики. Хочу сказать спасибо, что судьба изменила мою жизнь в эту сторону. Я люблю, любима. Родилась прекрасная дочь, которой сегодня восемь месяцев. И здесь нам уже за 30, а выглядим мы на 18. Значит, чистое и настоящее.... Спасибо тебе, жизнь и судьба. Ну а люди, кто любим и любит, тот поймет", – подписала девушка фото. 

До Алисы Аршавин на протяжении девяти лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. После чего футболист ушел из семьи и осенью прошлого года женился на Казьминой. В феврале у пары родилась дочь Есеня.

Автор: Ольга Дордус13 октября 2017, 18:05

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