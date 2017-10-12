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Жена ушла от Аршавина из-за измены

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Алиса Казьмина рассказала о причинах разрыва со своим знаменитым супругом. Жена футболиста не смогла простить ему интрижку с питерской моделью Екатериной.

Продолжение: Брак Аршавина разбил двойной кризис
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Алиса, выступившая инициатором разрыва с футболистом, ранее намекнула, что их расставание связано с ее профессиональной деятельностью (она журналист – прим. ред.). Но вскоре призналась в истинных причинах расставания.

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Андрей Сергеевич Аршавин футболист

"Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе", – цитирует Казьмину Life.ru. Отметим, прежде женщина утверждала, что все разногласия по поводу неверности у них с Андреем в прошлом.

Кроме того, Алиса выразила уверенность в том, что карьера мужа в "Кайрате" закончится через два месяца. При этом супруга футболиста отрицает, что их разрыв связан со скорым завершением его карьеры. "Да боже упаси! Я с ним начала, когда он заканчивал карьеру в "Арсенале", – говорит Казьмина.

Также Алиса добавила, что ее материальное состояние ухудшилось с уходом от первого мужа к Андрею. "У моего бывшего мужа не было детей, ему не надо было платить 50% алиментов", – заявила женщина.

Напомним, незадолго до свадьбы с Алисой, которая состоялась в сентябре 2016 года, у Аршавина были отношения с моделью по имени Екатерина, которая тоже была замужем.

Как писали Dni.Ru, именно ради Казьминой футболист бросил телеведущую Юлию Барановскую, с которой прожил десять лет. В 2012 году футболист пережил громкий скандал, оставив мать своих троих детей. На Алисе Андрей женился 1 сентября 2016 года. В феврале 2017 у них родилась общая дочь Есеня.

Автор: Людмила Фоканова12 октября 2017, 20:41
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