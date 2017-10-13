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Аршавину подменили жену

Андрей и Алиса Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Нешуточные страсти разгораются вокруг истории с разводом Андрея Аршавина. На этот раз выяснилось, что Instagram Алисы Аршавиной отныне ей вовсе не принадлежит и все комментарии, что оставляла девушка написаны не ее рукой.

Продолжение: Аршавин снова женится
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Жена спортсмена Андрея Аршавина прояснила ситуацию со своим таинственным микроблогом. По ее словам, пишет в нем не сама девушка, а совершенно другой человек.

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Это замечание оказалось очень кстати – фанаты звездной пары уже успели забить тревогу и уже начали строить версии о том, что Алиса Аршавина даже может быть нездорова. Накануне вечером портал Life опубликовал интервью Алисы Аршавиной, в котором она признается, что вынужденна подать на развод из– за измен Андрея. Но уже позже в своем Instagram девушка эту информацию опровергла, чем вызвала у подписчиков искреннее недоумение. 

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

Только спустя несколько часов Аршавина объяснилась с поклонниками и рассказала, что противоречивые комментарии были написаны не ее рукой. Алиса даже предположила, что радужные утверждения о том, что с их браком все прекрасно могла написать теща Аршавина. "Да это и не важно кто. Но точно не я" – добавила девушка.

Алиса Аршавина. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

"В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас, это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду", – заявила Аршавина.

Алиса Аршавина. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

Супруга Аршавина приняла решение расстаться с ним по нескольким причинам. Во-первых, она не смогла простить мужу измену с моделью Екатериной, а во-вторых, брак стал мешать ее профессиональной деятельности. Напомним, Аршавин прожил в браке с Алисой всего один год. У теперь уже бывшей пары растет дочь Есеня. Ранее Аршавин состоял в отношениях с Юлией Барановской, которую оставил с тремя детьми, после девяти лет совместной жизни.

Автор: Ольга Дордус13 октября 2017, 20:52

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