Аршавину подменили жену
Жена спортсмена Андрея Аршавина прояснила ситуацию со своим таинственным микроблогом. По ее словам, пишет в нем не сама девушка, а совершенно другой человек.
Это замечание оказалось очень кстати – фанаты звездной пары уже успели забить тревогу и уже начали строить версии о том, что Алиса Аршавина даже может быть нездорова. Накануне вечером портал Life опубликовал интервью Алисы Аршавиной, в котором она признается, что вынужденна подать на развод из– за измен Андрея. Но уже позже в своем Instagram девушка эту информацию опровергла, чем вызвала у подписчиков искреннее недоумение.
Только спустя несколько часов Аршавина объяснилась с поклонниками и рассказала, что противоречивые комментарии были написаны не ее рукой. Алиса даже предположила, что радужные утверждения о том, что с их браком все прекрасно могла написать теща Аршавина. "Да это и не важно кто. Но точно не я" – добавила девушка.
"В скором времени буду подавать на развод. Но сейчас, это почти не имеет значения. Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду", – заявила Аршавина.
Супруга Аршавина приняла решение расстаться с ним по нескольким причинам. Во-первых, она не смогла простить мужу измену с моделью Екатериной, а во-вторых, брак стал мешать ее профессиональной деятельности. Напомним, Аршавин прожил в браке с Алисой всего один год. У теперь уже бывшей пары растет дочь Есеня. Ранее Аршавин состоял в отношениях с Юлией Барановской, которую оставил с тремя детьми, после девяти лет совместной жизни.
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