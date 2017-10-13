Мать Аршавина взорвалась из-за развода

Журналисты связались с матерью футболиста Андрея Аршавина Татьяной Ивановной, чтобы она прокомментировала информацию о его разводе. Однако женщина явно не была рада разговору.

Едва узнав, что с ней разговаривают представители СМИ, мать Андрея Аршавина сразу обозначила свое отношение к скандалу, который разгорелся вследствие сообщения о разводе футболиста. "Зачем вы мне звоните? Вы же знаете, что я не общаюсь с журналистами", – заявила Татьяна Ивановна.

Когда собеседник попытался выяснить, действительно ли Андрей и Алиса разводятся, потому что в интернете информация противоречивая, мать российского футболиста не удержалась от издевки. "Ах в "интернете"? Я считаю, что в вашем интернете нет ни слова правды! Там одно вранье", – отрезала женщина.

В ответ на реплику матери Аршавина работник СМИ попытался уточнить ее слова, но она не дала ему такой возможности. "Я же уже ответила на ваш вопрос. Повторюсь: сплетни меня не волнуют и не интересуют. До свидания", – цитирует родственницу Андрея Аршавина сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что это уже не первый звонок Татьяне Ивановне журналистов. Причем с другими представителями прессы у нее был и вовсе разговор короткий. "Отстаньте от них!" – приводит слова Татьяны Ивановны Woman`s Day.

Действительно, ситуация более чем непонятная. Ранее Алиса Аршавина объявила о том, что собирается разводиться с футболистом. Конкретной причины она не назвала, лишь отметив, что на ее решение повлияла в том числе и измена. А еще Алисе якобы сделали соблазнительное деловое предложение.

Причем лишь два дня назад Аршавина утверждала, что в их семье мир да любовь. "За эти годы столько гадости вылилось на меня и на него. Но считаю мы выдерживали достойно. С кем нас только не сравнивали. Он гулящий, я проститутка, наркоманы, алкоголики)). Хочу сказать спасибо, что судьба изменила мою жизнь в эту сторону. Я люблю, любима. Родилась прекрасная дочь, которой сегодня 8 месяцев. И здесь нам уже за 30, а выглядим мы на 18. Значит чистое и настоящее....спасибо тебе жизнь и судьба. Ну а люди, кто любим и любит, тот поймет ❤️❤️❤️" – высказалась Алиса на своей страничке в Instagram.