Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 сентября 2020 года

В России за последние сутки выявили 5 185 зараженных коронавирусом. Ежесуточное выявленное число носителей инфекции держится на уровне выше пяти тысяч уже несколько дней подряд.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом. Помимо прочего, главы государств обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас препарат проходит последний этап испытаний, в котором участвуют 40 тысяч человек.
Министерство просвещения не будет требовать от учителей делать прививку от коронавируса. Тестировать всех детей на наличие инфекции также не будут.
Коронавирусом в мире заразились более 27,11 миллиона человек. За время эпидемии COVID-19 забрал свыше 883 тысяч жизней. В США – 6,27 миллиона инфицированных.
Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют более 90 тысяч носителей инфекции. Тем не менее власти продолжают смягчать ограничительные меры.
Коронавирус в Москве
Заболели – 267 047
Умерли – 4 905
Выздоровели – 222 252
Коронавирус в России
Заболели – 1 030 690
Умерли – 17 871
Выздоровели – 843 277
Коронавирус в мире
Заболели – 26 600 990
Умерли – 874 380
Выздоровели – 14 800 833
Статистика коронавируса в России и мире на 8 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|267 047
|4 905
|222 252
|Россия
|1 030 690
|17 871
|840 949
|США
|6 270 534
|181 670
|2 490 059
|Весь мир
|27 110 990
|883 380
|15 700 833
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