Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 сентября 2020 года

Президент России Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом производство российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



В России за последние сутки выявили 5 185 зараженных коронавирусом. Ежесуточное выявленное число носителей инфекции держится на уровне выше пяти тысяч уже несколько дней подряд.



ПО ТЕМЕ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ответил критикам российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом. Помимо прочего, главы государств обсудили совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V". Она была зарегистрирована 11 августа. Сейчас препарат проходит последний этап испытаний, в котором участвуют 40 тысяч человек.

Министерство просвещения не будет требовать от учителей делать прививку от коронавируса. Тестировать всех детей на наличие инфекции также не будут.

Коронавирусом в мире заразились более 27,11 миллиона человек. За время эпидемии COVID-19 забрал свыше 883 тысяч жизней. В США – 6,27 миллиона инфицированных.

Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом. Ежедневно в стране выявляют более 90 тысяч носителей инфекции. Тем не менее власти продолжают смягчать ограничительные меры.

Коронавирус в Москве

Заболели – 267 047

Умерли – 4 905

Выздоровели – 222 252

Коронавирус в России

Заболели – 1 030 690

Умерли – 17 871

Выздоровели – 843 277

Коронавирус в мире

Заболели – 26 600 990

Умерли – 874 380

Выздоровели – 14 800 833

Статистика коронавируса в России и мире на 8 сентября 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 267 047

4 905 222 252 Россия 1 030 690 17 871 840 949 США 6 270 534 181 670 2 490 059 Весь мир 27 110 990

883 380

15 700 833



Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики