Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 сентября 2020 года

Коронавирус в России, считают некоторые эксперты, готовится выйти на вторую волну. В Москве предпринимают упреждающие меры и заранее объявляют о введении в городе режима удаленной работы. Кроме того, всем россиянам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, при посещении общественных мест необходимо носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 290 293
- Умерли – 5 203
- Выздоровели – 247 301
Коронавирус в России
- Заболели – 1 167 805
- Умерли – 20 545
- Выздоровели – 952 399
Коронавирус в мире
- Заболели – 33 616 699
- Умерли – 1 012 880
- Выздоровели – 25 097 441
Статистика коронавируса в России и мире на 30 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|290 293
|5 203
|247 301
|Россия
|1 167 805
|20 545
|952 399
|США
|7 365 427
|209 922
|4 611 282
|Весь мир
|33 616 699
|1 012 880
|25 097 441
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