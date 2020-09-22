Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 сентября 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 6 196 человек. Всего в нашей стране за время эпидемии заразились 1,109 миллиона человек, вылечились свыше 906 тысяч. Умерли 19 489 пациентов.
В России восьмой день подряд растет суточное число зараженных коронавирусом. Так, в Москве за последние сутки выявлено 915 инфицированных.
Россия с 21 сентября возобновила авиасообщение с тремя странами – Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 27 сентября к ним добавится Южная Корея. Также прекращена программа вывоза россиян из-за рубежа.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 31 миллион. Более 960 тысяч скончались. На первом месте по динамике распространения эпидемии США – более 6,8 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 277 406
Умерли – 5 069
Выздоровели – 237 935
Коронавирус в России
Заболели – 1 109 595
Умерли – 19 489
Выздоровели – 911 973
Коронавирус в мире
Заболели – 31 000 990
Умерли – 960 380
Выздоровели – 20 350 833
Статистика коронавируса в России и мире на 22 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|277 406
|5 069
|237 935
|Россия
|1 109 595
|19 489
|911 973
|США
|6 800 534
|182 670
|2 920 059
|Весь мир
|31 000 990
|960 380
|20 350 833
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