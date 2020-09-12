Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 сентября 2020 года

В России за последние сутки выявлено 5 504 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии выявлено 1,051 миллиона инфицированных. Вылечились более 868 тысяч пациентов.
В ближайшие годы помимо загранпаспорта вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательным условием для выезда за рубеж. Об этом заявил советник главы Минздрава Сергей Глаголев.
Петербургская Мариинская больница пригласила добровольцев для испытания американской вакцины от коронавируса. Участие в исследованиях примут более 30 тысяч человек.
Россия договорилась с Бразилией о совместном производстве первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V. Кроме того, страна готова приступить к клиническим испытаниям препарата.
Коронавирус в мире с начала эпидемии выявили у 28,16 миллиона человек. COVID-19 унес жизни более 909 тысяч человек. В США – 6,36 миллиона зараженных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 269 777
Умерли – 4 956
Выздоровели – 227 530
Коронавирус в России
Заболели – 1 051 874
Умерли – 18 365
Выздоровели – 868 107
Коронавирус в мире
Заболели – 28 160 990
Умерли – 909 380
Выздоровели – 16 950 833
Статистика коронавируса в России и мире на 12 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|269 777
|4 956
|227 530
|Россия
|1 051 874
|18 365
|868 107
|США
|6 360 534
|181 670
|2 530 059
|Весь мир
|28 160 990
|909 380
|16 950 833
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