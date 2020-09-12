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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 сентября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 сентября 2020 года

Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Вакцинация от коронавируса может стать обязательным условием для выезда за границу. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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В России за последние сутки выявлено 5 504 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии выявлено 1,051 миллиона инфицированных. Вылечились более 868 тысяч пациентов.

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Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

В ближайшие годы помимо загранпаспорта вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательным условием для выезда за рубеж. Об этом заявил советник главы Минздрава Сергей Глаголев.

Петербургская Мариинская больница пригласила добровольцев для испытания американской вакцины от коронавируса. Участие в исследованиях примут более 30 тысяч человек.

Россия договорилась с Бразилией о совместном производстве первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V. Кроме того, страна готова приступить к клиническим испытаниям препарата.

Коронавирус в мире с начала эпидемии выявили у 28,16 миллиона человек. COVID-19 унес жизни более 909 тысяч человек. В США – 6,36 миллиона зараженных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 269 777

Умерли – 4 956

Выздоровели – 227 530

Коронавирус в России

Заболели – 1 051 874

Умерли – 18 365

Выздоровели – 868 107

Коронавирус в мире

Заболели – 28 160 990

Умерли – 909 380

Выздоровели – 16 950 833

Статистика коронавируса в России и мире на 12 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва269 777
4 956227 530
Россия1 051 87418 365868 107
США6 360 534181 6702 530 059
Весь мир28 160 990
909 380
16 950 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 12 сентября 2020, 08:00

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