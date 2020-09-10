Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 5 218 человек. С начала эпидемии заразились более 1 миллиона 41 тысячи человек, свыше 856 тысяч к вылечились к настоящему моменту.
Москва должна пройти предстоящие месяцы с минимальными ограничениями, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он призвал горожан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать другие требования безопасности.
В Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований препарата "Спутник V". Сначала добровольцы получают первый компонент, через три недели – второй. Вакцинация проходит бесплатно.
Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Но необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры – это важное условие для возвращения к нормальной жизни, подчеркнул глава ведомства.
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 27,57 миллиона человек. Скончались более 897 тысяч. В США за время эпидемии зафиксировано 6,327 миллиона зараженных.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в сентябре поступит в Венесуэлу для клинических испытаний, сообщил президент республики Николас Мадуро. Вторая партия препарата ожидается в октябре, уточнил он.
Коронавирус в Москве
Заболели – 268 384
Умерли – 4 933
Выздоровели – 224 840
Коронавирус в России
Заболели – 1 041 007
Умерли – 18 135
Выздоровели – 856 458
Коронавирус в мире
Заболели – 27 570 990
Умерли – 897 380
Выздоровели – 16 350 833
Статистика коронавируса в России и мире на 10 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|268 384
|4 933
|224 840
|Россия
|1 041 007
|18 135
|856 458
|США
|6 327 534
|181 670
|2 490 059
|Весь мир
|27 570 990
|897 380
|16 350 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Кавказцы слишком ревнивые
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Замуж за иностранца
Стоит ли получать российское гражданство?
Зара сидит на гречке
Вышла замуж , думала навсегда .
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?