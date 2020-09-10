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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 сентября 2020 года

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
В Москве началась вакцинация от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 5 218 человек. С начала эпидемии заразились более 1 миллиона 41 тысячи человек, свыше 856 тысяч к вылечились к настоящему моменту.

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Москва должна пройти предстоящие месяцы с минимальными ограничениями, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он призвал горожан носить средства индивидуальной защиты и соблюдать другие требования безопасности.

В Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований препарата "Спутник V". Сначала добровольцы получают первый компонент, через три недели – второй. Вакцинация проходит бесплатно.

Снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех регионах России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Но необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры – это важное условие для возвращения к нормальной жизни, подчеркнул глава ведомства.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 27,57 миллиона человек. Скончались более 897 тысяч. В США за время эпидемии зафиксировано 6,327 миллиона зараженных.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в сентябре поступит в Венесуэлу для клинических испытаний, сообщил президент республики Николас Мадуро. Вторая партия препарата ожидается в октябре, уточнил он.

Коронавирус в Москве

Заболели – 268 384

Умерли – 4 933

Выздоровели – 224 840

Коронавирус в России

Заболели – 1 041 007

Умерли – 18 135

Выздоровели – 856 458

Коронавирус в мире

Заболели – 27 570 990

Умерли – 897 380

Выздоровели – 16 350 833

Статистика коронавируса в России и мире на 10 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва268 384
4 933224 840
Россия1 041 00718 135856 458
США6 327 534181 6702 490 059
Весь мир27 570 990
897 380
16 350 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 10 сентября 2020, 00:05

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