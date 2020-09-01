Малышева назвала не понимающих смысл карантина дебилами

Елена Малышева вновь провела прямой эфир в "Инстаграм", в ходе которого обсудила правила, которые ввели в школах из-за пандемии коронавируса. Телеведущая не прошла мимо странного вопроса подписчицы.

Елена Малышева не раз высказывалась на тему коронавируса. Например, летом она назвала инфекцию "чудом чудным", сравнив его с другими болезнями, от которых умирает множество людей. Ведущая программы "Жить здорово" отметила, что COVID-19 для детей безопасен и это прекрасно.

Во время недавнего прямого эфира подписчица спросила у доктора: "Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?". На такой вопрос Малышева отреагировала весьма эмоционально.

Елена Васильевна напомнила, что в самом начале пандемии никто не знал, как будут развиваться события. Именно поэтому власти, которые получали многочисленные жалобы от врачей о нехватке мест и приборов в больницах, приняли решение ввести карантин.

"Дебилы – те, кто этого не понимает", – отрезала телеведущая.

Также находящаяся в США Малышева рассказала, что в этой стране до сих пор жесткие карантинные меры. Например, школы еще не работают. Для Елены Васильевны происходящее в Америке – личная трагедия, ведь она очень любит это государство.

Ранее "Дни.ру" писали, как Елена Малышева "поклонилась в ноги" коронавирусу.