Малышева назвала не понимающих смысл карантина дебилами

Елена Малышева не раз высказывалась на тему коронавируса. Например, летом она назвала инфекцию "чудом чудным", сравнив его с другими болезнями, от которых умирает множество людей. Ведущая программы "Жить здорово" отметила, что COVID-19 для детей безопасен и это прекрасно.
Во время недавнего прямого эфира подписчица спросила у доктора: "Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?". На такой вопрос Малышева отреагировала весьма эмоционально.
Елена Васильевна напомнила, что в самом начале пандемии никто не знал, как будут развиваться события. Именно поэтому власти, которые получали многочисленные жалобы от врачей о нехватке мест и приборов в больницах, приняли решение ввести карантин.
"Дебилы – те, кто этого не понимает", – отрезала телеведущая.
Также находящаяся в США Малышева рассказала, что в этой стране до сих пор жесткие карантинные меры. Например, школы еще не работают. Для Елены Васильевны происходящее в Америке – личная трагедия, ведь она очень любит это государство.
Ранее "Дни.ру" писали, как Елена Малышева "поклонилась в ноги" коронавирусу.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь