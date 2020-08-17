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Коронавирус
Малышева выразила благодарность коронавирусу: Поклон ему в ноги

Малышева выразила благодарность коронавирусу: Поклон ему в ноги

Елена Малышева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Малышева считает коронавирус удивительным, поскольку смертность от него относительно небольшая. Телеведущая поделилась мнением об инфекции во время онлайн-беседы с доктором Юрием Малышевым.
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По мнению ведущей программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елены Малышевой, коронавирусную инфекцию нужно поблагодарить за то, что ей мало подвержены дети. Доктор обратилась к статистике, согласно которой, смертность от COVID-19 среди несовершеннолетних низкая.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Такие данные позволяют телеведущей "дышать спокойно" и не бояться за внуков. "За это ему (коронавирусу – Прим. ред.) поклон в ноги", – сказала Малышева.

Елена Васильевна также заметила, что низкая вероятность заражения среди детей ни от чего не зависит – ни от лекарств, ни от вакцины. У несовершеннолетних, по всей видимости, хороший иммунитет, который защищает их от этой инфекции.

Ранее Малышева приводила подробную статистику по коронавирусу. Теледоктор сообщала, что средний возраст умерших от COVID-19 составляет 79-80 лет. Назвав коронавирус прекрасным, Елена Васильевна нарвалась на критику. Многие подписчики считают, что нельзя положительно высказываться о том, что приносит смерть. Даже есть умирают старые.

Свой прошлый прямой эфир телеведущая проводила, находясь в США, что также стало поводом для осуждения со стороны народа. Елене Малышевой пришлось объясняться, каким образом она вылетела из России в Америку в разгар пандемии коронавируса.

Автор: 17 августа 2020, 20:01 Источник: Instagram
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