Малышева выразила благодарность коронавирусу: Поклон ему в ноги

Елена Малышева считает коронавирус удивительным, поскольку смертность от него относительно небольшая. Телеведущая поделилась мнением об инфекции во время онлайн-беседы с доктором Юрием Малышевым.

По мнению ведущей программ "Здоровье" и "Жить здорово" Елены Малышевой, коронавирусную инфекцию нужно поблагодарить за то, что ей мало подвержены дети. Доктор обратилась к статистике, согласно которой, смертность от COVID-19 среди несовершеннолетних низкая.

Такие данные позволяют телеведущей "дышать спокойно" и не бояться за внуков. "За это ему (коронавирусу – Прим. ред.) поклон в ноги", – сказала Малышева.

Елена Васильевна также заметила, что низкая вероятность заражения среди детей ни от чего не зависит – ни от лекарств, ни от вакцины. У несовершеннолетних, по всей видимости, хороший иммунитет, который защищает их от этой инфекции.

Ранее Малышева приводила подробную статистику по коронавирусу. Теледоктор сообщала, что средний возраст умерших от COVID-19 составляет 79-80 лет. Назвав коронавирус прекрасным, Елена Васильевна нарвалась на критику. Многие подписчики считают, что нельзя положительно высказываться о том, что приносит смерть. Даже есть умирают старые.

Свой прошлый прямой эфир телеведущая проводила, находясь в США, что также стало поводом для осуждения со стороны народа. Елене Малышевой пришлось объясняться, каким образом она вылетела из России в Америку в разгар пандемии коронавируса.