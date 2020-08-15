"Люди парализованы страхом": Малышева оказалась в ловушке

Елена Малышева призналась своим подписчикам в "Инстаграм", что мечтает вернуться в Россию. Уже несколько месяцев звезда утреннего шоу не может выехать с территории Соединенных Штатов Америки.

По словам телеведущей, с 1 августа поступили в продажу авиабилеты на каждый день. Люди могли спокойно вернуться на родину и не находиться в ожидании нескольких пересадок, чтобы добраться до России.

Несмотря на то, что карантинные меры были сняты, авиакомпании все равно отменили свои рейсы. Теперь всем желающим приходится окольными путями выезжать из страны, либо ждать, пока их билеты снова станут действительными.

"Так неожиданно, я сейчас тоже ищу билеты! Только через третьи страны. Кошмар! Люди парализованы страхом, вот и не пускают", – призналась в личном блоге Елена.

Более того, Малышева указала на возможные причины введения ограничений. Практикующий врач уверена, американцы боятся пандемии коронавируса, даже, если статистика показывает низкий уровень заболеваемости.

Социальной ответственности жителей Нью-Йорка стоит только позавидовать. По мнению Елены Малышевой, сейчас по сравнению с США обстановка в Москве и России в целом выглядит адекватно.

Напомним, телеведущая покинула родные просторы еще в начале июля. Малышева мечтала проведать сыновей и внуков, проживающих в Америке. Отметим, что у старшего сына Елены двое детей. В настоящий момент его жена ждет третьего ребенка.