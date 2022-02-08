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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

врач, телеведущая
Елена Васильевна Малышева (Шабунина)
  • Дата рождения: 13 марта 1961
  • Место рождения: Кемерово
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Жена/Муж: Игорь Малышев
  • Дети: Юрий, Василий

Елена Малышева окончила среднюю школу №19 г. Кемерово с золотой медалью и поступила в Кемеровский медицинский институт на лечебный факультет, который окончила с красным дипломом в 1984-м. В том же году поступила в аспирантуру Академии медицинских наук в Москве. В 1987-м защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Поработав некоторое время врачом-терапевтом, Малышева стала ассистентом кафедры внутренних болезней Второго мединститута.

В 1992 году начала работу в программе "Рецепт" на телеканале "Кузбасс" (город Кемерово). В 1993-м была автором и ведущей передачи "Лазарет" (Пятый канал, ТК "Северная корона"). В 1994 году - автор и ведущая ежедневной программы "Врача вызывали?" в рамках канала "Деловая Россия" (РТР). В том же году прошла обучение в Европейском центре здоровья и окружающей среды в США. На этот же курс были приглашены наиболее выдающиеся журналисты Европы, занимающиеся тематикой здоровья.

В 1997 году на ОРТ была возрождена программа "Здоровье", и Елена Малышева стала ее ведущей, руководителем и автором. Передача выходила и на «Радио России».

В 2007 году Малышева защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук в ММА им. И.М. Сеченова. С 2007 года - член Академии российского телевидения. С 16 августа 2010 года - ведущая передачи "Жить здорово!" на Первом канале. Автор более 50 научных публикаций в области медицины. С 2012-го активно занимается продвижением коммерческого проекта "Диета Елены Малышевой". Профессор Московского государственного медико-стоматологического университета.

Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности

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Елена Малышева накинулась на участника передачи: Дошло до драки

Елена Малышева накинулась на участника передачи: Дошло до драки
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"Всем советую": Елена Малышева хвалится рецептом хрустящих вафель без сахара

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Звезда Первого канала рассекретила семейный рецепт на программе "Жить здорово!". Ведущая шоу Елена Малышева обожает полезные лакомства! Если жизнь еще не начала бить ключом, значит, надо чаще брать пример со светлой головы российского телевидения, которая украшает этот мир.

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