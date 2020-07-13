Народ удивился способностям талантливого внука Елены Малышевой

Родные должны были приехать к Елене Малышевой весной, но из-за пандемии коронавируса планы изменились. Теперь, когда в мире обстановка стала благоприятнее, теледоктор отправилась в гости к сыну сама. "Лечу помогать!" – сообщила она.
Накануне Елена Васильевна опубликовала трогательное видео с внуком. На кадрах видно, как ведущая программы "Здоровье" играет вместе с Игорем на фортепиано. Пользователи Сети восхитились умением пятилетнего мальчика пользоваться музыкальным инструментом. "Молодец! Супер! Еще и со счетом!" – написал один из подписчиков.
Малышева рассказала, что в США музыкальные школы гораздо хуже российских, поэтому американским семьям приходится брать частные уроки музыки. Например, Игорь занимается с одаренным преподавателем. Мальчик изучает не только ноты и сольфеджио. Учитель также дает "уроки человеческой культуры".
Напомним, что недавно Елена Малышева сообщала о скором прибавлении в семействе. В августе у телеведущей появится долгожданная внучка. "Нормальная жизнь и заботы вытесняют коронавирус", – отметила она.
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