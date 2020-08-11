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Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 августа 2020 года

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Коронавирус находят у шести из 10 тысяч посетителей российских курортов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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В России на 11 августа выявили более 892 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 694 пациентов вылечились, умерли 15 тысяч. За последние сутки выявили 5 118 инфицированных.

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В Роспотребнадзоре подсчитали количество людей с иммунитетом к коронавирусу в регионах. На первом месте оказался Татарстан, где антитела к инфекции обнаружили у 31,5% жителей. В Тульской области – 27,8%, в Санкт-Петербурге – 26%.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирусом заражаются шесть из 10 тысяч посетителей российских курортов. В ведомстве проанализировали данные из Крыма, Краснодарского края, Ставрополья и Дагестана.

Медикам, работавшим с больными COVID-19, зачтут один рабочий день за два. Эта норма будет действовать до сентября текущего года. Около четырех тысяч врачей смогут выйти на пенсию досрочно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, сообщает Университет Джона Хопкинса. Более 731 тысячи скончались. В США зафиксировано 5,04 миллиона случаев.

Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал не использовать вакцину от коронавируса без должной проверки. Он выразил опасение, что Россия и Китая выпустят на рынок небезопасное лекарство.

Коронавирус в Москве

Заболели – 248 228

Умерли – 4 585

Выздоровели – 190 555

Коронавирус в России

Заболели – 892 654

Умерли – 15 001

Выздоровели – 696 681

Коронавирус в мире

Заболели – 20 023 990

Умерли – 731 380

Выздоровели – 10 580 833

Статистика коронавируса в России и мире на 11 августа 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва248 228
4 585190 555
Россия892 65415 001696 681
США5 040 534131 6701 676 059
Весь мир20 023 990
731 380
10 580 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 11 августа 2020, 03:40

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