Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 августа 2020 года

В России на 11 августа выявили более 892 тысяч заразившихся коронавирусом, из них более 694 пациентов вылечились, умерли 15 тысяч. За последние сутки выявили 5 118 инфицированных.
В Роспотребнадзоре подсчитали количество людей с иммунитетом к коронавирусу в регионах. На первом месте оказался Татарстан, где антитела к инфекции обнаружили у 31,5% жителей. В Тульской области – 27,8%, в Санкт-Петербурге – 26%.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, коронавирусом заражаются шесть из 10 тысяч посетителей российских курортов. В ведомстве проанализировали данные из Крыма, Краснодарского края, Ставрополья и Дагестана.
Медикам, работавшим с больными COVID-19, зачтут один рабочий день за два. Эта норма будет действовать до сентября текущего года. Около четырех тысяч врачей смогут выйти на пенсию досрочно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, сообщает Университет Джона Хопкинса. Более 731 тысячи скончались. В США зафиксировано 5,04 миллиона случаев.
Основатель Microsoft Билл Гейтс призвал не использовать вакцину от коронавируса без должной проверки. Он выразил опасение, что Россия и Китая выпустят на рынок небезопасное лекарство.
Коронавирус в Москве
Заболели – 248 228
Умерли – 4 585
Выздоровели – 190 555
Коронавирус в России
Заболели – 892 654
Умерли – 15 001
Выздоровели – 696 681
Коронавирус в мире
Заболели – 20 023 990
Умерли – 731 380
Выздоровели – 10 580 833
Статистика коронавируса в России и мире на 11 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|248 228
|4 585
|190 555
|Россия
|892 654
|15 001
|696 681
|США
|5 040 534
|131 670
|1 676 059
|Весь мир
|20 023 990
|731 380
|10 580 833
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