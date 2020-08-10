Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 августа 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 5 189 человек. Общее число заразившихся превысило 887 тысячи, из них вылечились свыше 693 тысячи. За время эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 14 931 пациент.
Глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние тяжело больного COVID-19 могут только антитела к коронавирусу. Вакцина работает профилактически, а антитела помогают, когда человек уже подхватил инфекцию, уточнил он.
Артистов московского Большого и санкт-петербургского Мариинского театров отправили на карантин из-за коронавируса, отменены репетиции. В Большом заразилась артистка балета, те, кто с ней контактировали, сдали анализы и отправились на домашний карантин.
За время эпидемии коронавируса более 500 человек с подозрением на инфекцию были по решению судов изолированы и госпитализированы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.
Коронавирус в мире обнаруден у более чем 19,4 миллиона человек. Зафиксировано свыше 722 тысяч летальных случаев. В США зафиксировано около 4,9 миллиона инфицирофанных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 247 534
Умерли – 4 572
Выздоровели – 189 657
Коронавирус в России
Заболели – 887 536
Умерли – 14 931
Выздоровели – 693 422
Коронавирус в мире
Заболели – 19 410 990
Умерли – 722 380
Выздоровели – 10 380 833
Статистика коронавируса в России и мире на 10 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|247 534
|4 572
|189 657
|Россия
|887 536
|14 931
|693 422
|США
|4 920 534
|131 670
|1 646 059
|Весь мир
|19 410 990
|722 380
|10 380 833
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