Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 августа 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 887 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 материале "Дни.ру".



За последние сутки коронавирус в России выявлен у 5 189 человек. Общее число заразившихся превысило 887 тысячи, из них вылечились свыше 693 тысячи. За время эпидемии в нашей стране от COVID-19 умерли 14 931 пациент.



Глава центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние тяжело больного COVID-19 могут только антитела к коронавирусу. Вакцина работает профилактически, а антитела помогают, когда человек уже подхватил инфекцию, уточнил он.

Артистов московского Большого и санкт-петербургского Мариинского театров отправили на карантин из-за коронавируса, отменены репетиции. В Большом заразилась артистка балета, те, кто с ней контактировали, сдали анализы и отправились на домашний карантин.

За время эпидемии коронавируса более 500 человек с подозрением на инфекцию были по решению судов изолированы и госпитализированы. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Коронавирус в мире обнаруден у более чем 19,4 миллиона человек. Зафиксировано свыше 722 тысяч летальных случаев. В США зафиксировано около 4,9 миллиона инфицирофанных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 247 534

Умерли – 4 572

Выздоровели – 189 657

Коронавирус в России

Заболели – 887 536

Умерли – 14 931

Выздоровели – 693 422

Коронавирус в мире

Заболели – 19 410 990

Умерли – 722 380

Выздоровели – 10 380 833

Статистика коронавируса в России и мире на 10 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 247 534

4 572 189 657 Россия 887 536 14 931 693 422 США 4 920 534 131 670 1 646 059 Весь мир 19 410 990

722 380

10 380 833



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