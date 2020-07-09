Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 июля 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявили у 6 652 человек. За время эпидемии выздоровели более 472 тысяч пациентов, умерли 10 667.
Третий препарат для лечения коронавируса в России – "Коронавир" – получил одобрение Минздрава. Принимать его будут только в условиях стационара. Лекарство разработала компания "Р-Фарм".
Глава Минздрава Михаил Мурашко констатировал устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах России. Об этом он заявил на встрече с послом Германии Гезой Андреасом фон Гайром.
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, сообщил Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1". При этом он отметил, что сторонников вакцинации за время пандемии стало больше.
Коронавирусом в мире заразились более 11,79 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Скончались свыше 543 тысяч пациентов.
Коронавирус в США выявили у более чем трех миллионов человек. На втором месте по числу зараженных находится Бразилия – 1,66 миллиона, на третьем Индия – свыше 719 тысяч.
Коронавирус в Москве
Заболели – 226 795
Умерли – 4 027
Выздоровели – 160 913
Коронавирус в России
Заболели – 700 792
Умерли – 10 667
Выздоровели – 472 511
Коронавирус в мире
Заболели – 11 790 990
Умерли – 543 780
Выздоровели – 6 210 833
Статистика коронавируса в России и мире на 9 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|226 795
|4 027
|160 913
|Россия
|700 792
|10 667
|472 511
|США
|3 001 534
|123 670
|994 059
|Весь мир
|11 790 990
|543 780
|6 210 833
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