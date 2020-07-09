Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 8 июля Симптомы коронавируса

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
9 июля
Лента новостей
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 июля 2020 года
04:37
Алсу перестала скрывать трехлетнего сына
02:19
Настю Каменских в просторной рубашке заподозрили в беременности
00:08
Маркл предала близкую подругу
21:55
Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии
21:48
Жительница Москвы пыталась убежать от мужа-тирана и выпала из окна
21:38
В Новокузнецке у вокзала произошел пожар
21:15
"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым
20:45
В Кирове пьяный водитель ВАЗа врезался в такси
20:44
Дыхательные практики: как помочь легким
20:28
В Подмосковье мужчина упал на арматуру и получил серьезную травму
20:28
В Крыму ожидается транспортный коллапс из-за потока туристов
20:01
"Я – избранный": схваченный в Дивеево Джигурда объяснил свой поступок
19:48
Под Екатеринбургом в озере нашли тело пропавшего ребенка
19:40
Виртуальный секс на карантине: когда пора остановиться?
19:36
Рецепт лимонада с джином
19:34
Раздел имущества Петросяна и Степаненко может затянуться на долгие годы
19:34
Стало известно о незаконной переправке Порошенко через границу
18:47
"Там и оставайся": Ксению Собчак отправили в гроб
18:47
Звезда сериала "Деффчонки" впервые стала мамой
18:17
"Я боялась не оргий и пьянок": почему Лолита запретила дочери ехать на дачу с подружками
18:17
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине
18:15
В Подмосковье подросток неудачно прыгнул в воду и сломал шею
18:01
Сын подал в суд на "отравителей" Алибасова
17:52
"Она создавала праздник": мать поведала о характере Жанны Фриске
17:49
Деликатесное меню: 5 рецептов блюд из мидий
17:15
Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
17:15
Ефремова могут выпустить из-под стражи прямо в зале суда
17:12
Филиппа Киркорова поймали на краже в сингапурском аэропорту
17:11
По стопам Волочковой: полицейские задержали плюнувшего на карантин Джигурду
17:11
Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии
16:59
"Простила ли я? Нет": Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с Джиганом
16:43
Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа
16:42
Звезда "Дома-2" Суханова показала фото новорожденной дочери
16:35
Орлова почтила память Фриске в день ее рождения
16:34
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
16:20
"В тяжелом состоянии": устроивший смертельное ДТП Ефремов потерял голос
16:10
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
16:10
Обнаженная Анна Нетребко прикрылась одними лишь цветами
16:08
Экологи, ученые и специалисты поставили точку в вопросе ОГФУ
15:48
Авербух-старший благословил сына на роман с молоденькой актрисой
15:39
Победили рак: Сенчукова и Рыбин шокировали поклонников
15:39
Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына
15:34
В Москве девушка дала отпор грабителю стаканчиком с кофе
15:32
Врач рассказала о влиянии коронавируса на память
15:27
Дума приняла законопроекты по поддержке экономики и туризма
15:08
Роскошная леди: младшая дочь стала копией Хворостовского
15:02
Вдовец Глаголевой задолжал коллеге более 50 миллионов
15:00
Сверкнувший кольцом Киркоров объявил о пополнении
14:40
"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 июля 2020 года

Коронавирус в России и мире, последние новости на 9 июля 2020 года. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Кирилл Зыков
Число зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
прочитано 320 раз

За последние сутки коронавирус в России выявили у 6 652 человек. За время эпидемии выздоровели более 472 тысяч пациентов, умерли 10 667.

ПО ТЕМЕ

Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа

Бизнес выстоял: эксперт прогнозирует восстановление экономики в первом квартале 2021 года

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Третий препарат для лечения коронавируса в России – "Коронавир" – получил одобрение Минздрава. Принимать его будут только в условиях стационара. Лекарство разработала компания "Р-Фарм".

Глава Минздрава Михаил Мурашко констатировал устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 практически во всех регионах России. Об этом он заявил на встрече с послом Германии Гезой Андреасом фон Гайром.

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, сообщил Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1". При этом он отметил, что сторонников вакцинации за время пандемии стало больше.

Коронавирусом в мире заразились более 11,79 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Скончались свыше 543 тысяч пациентов.

Коронавирус в США выявили у более чем трех миллионов человек. На втором месте по числу зараженных находится Бразилия – 1,66 миллиона, на третьем Индия – свыше 719 тысяч.

Коронавирус в Москве

Заболели – 226 795

Умерли – 4 027

Выздоровели – 160 913

Коронавирус в России

Заболели – 700 792

Умерли – 10 667

Выздоровели – 472 511

Коронавирус в мире

Заболели – 11 790 990

Умерли – 543 780

Выздоровели – 6 210 833

Статистика коронавируса в России и мире на 9 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва226 7954 027160 913
Россия700 79210 667472 511
США3 001 534123 670994 059
Весь мир11 790 990
543 780
6 210 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 9 июля 2020, 06:00

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине
Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии
Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США

Шоу-бизнес

"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым
"Я – избранный": схваченный в Дивеево Джигурда объяснил свой поступок
Раздел имущества Петросяна и Степаненко может затянуться на долгие годы
Стало известно о незаконной переправке Порошенко через границу

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи

Развод принимает скандальный оборот
Шоу-бизнес

"Это второе дыхание": Татьяна Арнтгольц совсем скоро выйдет замуж

Стала известна примерная дата торжественной церемонии
Шоу-бизнес

"Ужас": заросшего Добронравова перестали узнавать

Актер отрастил бороду
Шоу-бизнес

Нежное видео с красавицей-дочкой Марины Зудиной попало в Сеть

Актриса устроила фотосессию на свежем воздухе

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+