Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 июля 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 6 368 человек. Общее число зараженных превысило 694 тысячи. Выздоровели 463,8 тысячи пациентов, скончались 10 494.
Вспышка коронавируса в России закончилась, заявила Елена Малышева. По ее словам, многие специалисты сделали вывод, что это слабая инфекция. Носитель коронавируса может заразить двух человек, как обычная простуда, тогда как риновирус – шесть, а корь – 16.
Разработанная Минкомсвязи система отслеживания зараженных коронавирусом в России не предполагает обработку личных данных, заверил замруководителя ведомства Олег Иванов. Регламент отслеживания позволит не допустить новых вспышек инфекции.
Коронавирусом в мире, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились более 11,67 миллиона человек. 539,7 тысячи пациентов скончались.
В США коронавирус обнаружен у 2,94 миллиона граждан. В Бразилии выявили 1,62 миллиона инфицированных, в Индии – 719 тысяч.
Коронавирусом заразился президент Бразилии Жаир Болсонару. У него поднималась температура, но сейчас политик чувствует себя лучше. Ранее он участвовал в официальных мероприятиях вместе с лидером США Дональдом Трампом.
Коронавирус в Москве
Заболели – 226 174
Умерли – 3 999
Выздоровели – 159 718
Коронавирус в России
Заболели – 694 230
Умерли – 10 494
Выздоровели – 463 880
Коронавирус в мире
Заболели – 11 670 990
Умерли – 539 780
Выздоровели – 6 110 060
Статистика коронавируса в России и мире на 8 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|226 174
|3 999
|159 718
|Россия
|694 230
|10 494
|463 880
|США
|2 940 785
|122 670
|970 059
|Весь мир
|11 670 990
|539 780
|6 110 833
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